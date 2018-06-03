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İftar yaptığı silah arkadaşıyla şehit düştü

Kuzey Irak'ta Kandil'e doğru yönelik TSK'nın operasyonları devam ederken, PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sırasında şehit düşen üç askerin birlikte iftar yaptığı ortaya çıktı.

İftar yaptığı silah arkadaşıyla şehit düştü

Kuzey Irak'ta Kandil'e doğru yönelik TSK'nın operasyonları devam ederken, PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sırasında şehit düşen üç askerin birlikte iftar yaptığı ortaya çıktı.

03 Haziran 2018 Pazar 01:00
İftar yaptığı silah arkadaşıyla şehit düştü

İftar yaptığı silah arkadaşıyla şehit düştü

Irak'ta PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sırasında şehit düşen üç askerin birlikte iftar yaptığı görüntüler ortaya çıktı. 

Irak'ın kuzeyinde şehit olan 3 kahraman uzman çavuşun, son iftarlarını da yer sofrasında birlikte yaptığı ortaya çıktı. 3 şehidin yer sofrasında yaptıkları iftarın fotoğrafı, yürekleri dağladı.


TSK’nın Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlere yönelik başlattığı operasyonda 3 asker şehit düştü. Uzman çavuşlar Ünal Demir, Seyfettin Aktaş ve Sercan Koç’un şehit düştüğü operasyonun detayları belli oldu. Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre, Irak’ın içlerinde yapılan operasyonlarda kritik noktalara üs bölgeleri kuruldu. Komandolar 24 saat bu üs bölgelerinde görev yapıyordu. Timler belli süre bu üslerde görev yaptıktan sonra dinlenmiş taze ekiplerle nöbet değiştiriyordu.

ÜSSE SIZMAYI ENGELLEDİLER 

Şehitlerin bulunduğu komando timi de 4 gün önce bir önceki ekibin yerini alarak, Hakurk’taki üs bölgesinde göreve başlamıştı. Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Üs bölgesine sızma riskinin olabileceği bir alanda, 3 asker nöbet tutmak üzere görevlendirildi. Sabah 8 sularında, üsse sızma girişiminde bulunan teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, maalesef 3 uzman çavuş şehit düştü. Kahraman askerler, teröristlerin üsse sızmasını canları pahasına engelleyip, silah arkadaşlarını kurtardı.

SON İFTARLARI OLDU 

Yaşanan çatışmadan sonra şehit düşen askerlerin silah arkadaşları, şehitlerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Bir fotoğrafta ise uzman çavuşlar Ünal Demir, Seyfettin Aktaş, Sercan Demir’in yemek sofrasındaydı. Arkadaşları bu fotoğrafın altına, ‘Dün beraber iftar, bugün beraber şehit’ yazdılar.

BABAYA SON BAKIŞ

Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın (28) cenazesi, memleketi Tokat’ta gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin anne-babası, tören boyunca gözyaşlarına boğuldu. Baba Duran Aktaş, ‘’2 oğlum var. İntikamını alacaklar’’ diyerek, gözyaşı döktü. Şehidin eşi Ebru Aktaş da sinir krizleri geçirdi. Aktaş’ın cenazesi, ikindi namazı sonrası Tokat’ta düzenlenecek törenin ardından Güryıldız beldesinde toprağa verildi.

Son Güncelleme: 02.06.2018 22:03
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