İnce Kırıkkale'de, Angele Merkel'e sert çıktı: Sen kimsin



Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce mitinglerini sürdürüyor. İnce, Kırşehir Mitingi'nin ardından Kırıkkale'ye geçti. Burada toplanan vatandaşlara seslenen İnce, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e tepki gösterdi. İnce, "Merkel 'Erdoğan ile 24'ünden sonra görüşürüz' diye randevu vermiş." diyerek başladı. Tepkisini giderek artıran İnce, "Benim ülkemde bir seçim var. Sen kimsin, senin haddine mi? Sen nereden biliyorsun kimin seçileceğini, aranızda ne ortaklığı var? Kimsin sen, bu ne utanmazlıktır, aymazlıktır." dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Kırıkkale'de konuştu. İnce'nin hedefinde Almanya Başbakanı Angela Merkel vardı. İnce, Merkel'e çok sert tepki gösterdi.

İnce, "Merkel Erdoğan ile 24'ünden sonra görüşürüz diye randevu vermiş." diyerek, "Sayın Merkel, ben önce 81 milyonda birliği sağlayacağım, sonra sıra size de gelecek. Benim ülkemde bir seçim var. Sen kimsin, senin haddine mi? Sen nereden biliyorsun kimin seçileceğini, aranızda ne ortaklığı var. Kimsin sen, bu ne utanmazlıktır, aymazlıktır. Türkiye senin uşağın mı? Herkes haddini bilecek. Almanya'nın haddine mi Türkiye'nin iç işlerine karışmak. Önce içeride birlik olacağız, sonra sıra onlara gelecek. Türkiye tek yumruk olsa, Fransa, kutsal kitabımıza hakaret edebilir mi? Merak etmeyin, ettirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.