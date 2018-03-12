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İran'da düşen özel Türk uçağında ölen 8 kişinin cesedine ulaşıldı

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında hayatını kaybeden 11 kişiden 8'inin cesedinin tespit edildiği bildirildi.

İran'da düşen özel Türk uçağında ölen 8 kişinin cesedine ulaşıldı

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında hayatını kaybeden 11 kişiden 8'inin cesedinin tespit edildiği bildirildi.

12 Mart 2018 Pazartesi 09:30
İran'da düşen özel Türk uçağında ölen 8 kişinin cesedine ulaşıldı

İran'da düşen özel Türk uçağında ölen 8 kişinin cesedine ulaşıldı

İSTANBUL (AA) - İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında hayatını kaybedenlerden 8 kişinin cesedinin tespit edildiği bildirildi.

İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cesedi teşhis ettiklerini söyledi.

Zahiri, 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 cesedin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Uçağın kara kutusu bulundu

Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi.

Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.

Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Muhabir: Mustafa Melih Ahıshalı

SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPATILDI

Uçaktaki yolcuların bekarlığa veda partisinden dönen Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenilmişti.

Türkiye'yi şoke eden olayın ayrıntıları belli oldu. İran Ulusal Sivil Havacılık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, jetin yerel saatle 16.59’da İran hava sahasına girdiği, 18.09 civarında (TSİ 17.39 ) düştüğü belirtildi. Mina Başaran’ın kız arkadaşlarıyla Dubai’ye bekarlığa veda partisine gittiği ve dönüşte kazanın yaşandığı ifade edildi.
Korkunç kazanın ardından Mine Başaran'ın fotoğraflarının kullanılmaması için sosyal medya hesapları ailesi tarafından kapatıldı.

Son Güncelleme: 12.03.2018 08:33
Anahtar Kelimeler:
Kara Kutuİranda Düşen özel Türk UçağıDünya
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