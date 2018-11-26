İstanbul'da askeri helikopter düştü; 4 Şehidimiz var

İstanbul'da askeri helikopter düştü.İstanbul Sancaktepe'de bir mahallenin arasına düşen askeri helikopterde 4 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı.İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düştüğü bildirildi. Bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Sancaktepe'de eğitim uçuşu için havalanan askeri helikopter binaların arasına düştü. Kazada 4 asker şehit oldu, 1 yaralı var... Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, helikopterin düşüş sebebinin henüz bilinmediğini, olay yerinde çalışmalara başlandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da olay yerine incelemelerde bulundu. Helikopterin düştüğü mahallenin muhtarı Göktaş, " Evlerin üstüne de düşebilirdi. Evlerin arasındaki boşluğa indirmeye çalıştı. Canları pahasına bunu yaptılar" ifadelerini kullandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı...

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor. Sokakta güvenlik şeridi oluşturan polis, vatandaşların olay yerine girişine izin vermiyor.İstanbul Valisi Yerlikaya, "Samandıra'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterimiz bilinemeyen sebepten dolayı düşmüştür. 4 şehidimiz, 1 yaralımız var" şeklinde açıklama yaptı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri helikopterin düştüğü Sancaktepe'ye giderek incelemelerde bulunacak.

HELİKOPTER GÖVDESİ İKİYE AYRILDI

İkiye ayrılan helikopterde 4 asker şehit olurken, 1 TSK mensubu da yaralandı. Kazanın ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

VALİ YERLİKAYA: "SAAT: 11.00'DE İHBAR GELDİ"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, helikopterin düştüğüne ilişkin ihbarın saat 11.00'de geldiğini belirterek, "1. Ordu Komutanlığı'na bağlı Samandıra Kışlası'nda Hava Alayı'na ait eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterin bilinemeyen bir sebepten dolayı düştüğünü" söyledi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, "4 şehidimiz, 1 yaralımız var. Yaralılara yönelik tedavi ve olayın sebebiyle ilgili inceleme başlamıştır. Olay yerindeki çalışma devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Mahallemize ve hepimize geçmiş olsun" dedi.

SON ASKERİ HELİKOPTER 9 AY ÖNCE DÜŞMÜŞTÜ

TSK bünyesindeki son helikopter, 10 Şubat'ta saat 13.00 sıralarında Afrin'e gerçekleştirilen operasyon sırasında düşmüştü. Helikopterin düşmesi sonucu ise iki asker şehit olmuştu.

ŞIRNAK'TA 13 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Geçen yıl 31 Mayıs'ta ise Şırnak'ın Uludere ilçesinden kalkan askeri helikopter, kalkıştan 3 dakika sonra, yüksek gerilim hattına takılması sonucu kırıma uğramıştı. Bu kazada ise aralarında Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da olduğu 13 asker şehit olmuştu.