İstanbul seçimlerinde sonucu değiştirecek şok karar



Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na AK Parti'nün sürdürdüğü itirazlar sonuç verdi. İl Seçim kurulu 39 ilçenin tamamında geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi...



Türkiye'nin gündemine oturan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarını değiştirme ihtimali en yüksek karar İl Seçim Kurulu'ndan geldi. İstanbul İl Seçim Kurulu maddi delili olsun olmasın tüm ilçelerdeki geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Yerel seçimler sonrası başlayan tartışmalarda, muhalefet partileri temsilcileri il seçim kurulu kararına tepkili.



Karara göre; geçersiz oylar, geçerli oylarla birlikte aynı torbada bulunuyor ise o oyların tamamen sayılacak. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararla Maltepe 2. Seçim Bölgesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan tüm oylar yeniden sayılacak. CHP'nin il seçim kurulunun aldığı karara itiraz etme hakkı bulunuyor. CHP'nin itirazı kabul edilirse bu kez nihai kararı vermek üzere Yüksek Seçim Kurulu devreye girecek.

23 İLÇE SEÇİM KURULU 'SAYILSIN' DEDİ

AK Parti İstanbul’da 39 ilçenin tamamında Büyükşehir ve geçersiz oyların sayılması için İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.

Bunun üzerine 24 ilçenin seçim kurulu AK Parti'nin itirazını kısmen kabul edip "sadece geçersiz oylar sayılsın" yönünde karar aldı. Bu karar çerçevesinde son iki günden beri yeniden sayım işlemleri devam ediyor.

İL SEÇİM KURULUNA BAŞVURU YOLU AÇILDI



Öte yandan 15 ilçe seçim kurulu AK Parti'nin talebine ret yanıtı vermişti. İlçe seçim kurullarının karar verme sureci 4 Nisan Salı günü saat 17.00'de sona erince otomatikman İstanbul İl Seçim Kurulu'na itiraz yolu açılmış oldu.

AK PARTİ İLÇELERİN TAMAMI SAYILMASINI TALEP ETTİ

AK Parti 39 ilçeden 15'inde ret kararı almıştı. Söz konusu 15 ilçe için bugün İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Bir diğer ifadeyle AK Partili yöneticiler "Bu 15 ilçede de diğer 24 ilçede olduğu gibi sayımın yapılmasını" talep etti.

İL SEÇİM KURULU TALEBİ KISMEN KABUL ETTİ

Bunun üzerine İstanbul İl Seçim Kurulu AK Partililerin talebini kısmen kabul ederek söz konusu ilçeler için seçim kurullarının verdiği ret kararını kaldırdı. AK Parti tüm oyların sayılmasını isterken İl Seçim Kurulu sadece "geçersiz oyların yeniden sayılmasına" hükmetti. Bu tabloya göre İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayma kararı verilmeyen hiçbir ilçe kalmamış oldu.

CHP'NİN BU KARARA İTİRAZ ETMESİ AN MESELESİ

Ancak İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aldığı bu karara CHP'nin itiraz etme hakkı bulunuyor. Edinilen bilgilere göre itiraz hazırlıklarını tamamlayan CHP'nin YSK'ya itiraz dilekçesini vermesi an meselesi.

TARTIŞMALARI BİTİRECEK KARARI YSK VERECEK

Şu anda toplantı halinde bulunan Yüksek Seçim Kurulu'na CHP'nin itirazı ulaştığında ya reddedecek ya da kabul ederek 'geçersiz oyların sayılmasına gerek yok' diyecek.

YSK'nın her iki durumda aldığı karar kesin sayılacak ve tartışmalara noktayı koyacak.

MALTEPE'DE BÜYÜKŞEHİR OYLARI YENİDEN SAYILACAK

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararla Maltepe 2. Seçim Bölgesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan tüm oylar yeniden sayılacak.

Beyoğlu, Maltepe, Çekmeköy, Tuzla, Ataşehir, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Esenyurt, Üsküdar, Sultanbeyli ve Esenler'de itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı sürerken, Adalar, Bakırköy, Bayrampaşa, Ümraniye, Fatih, Beykoz, Başakşehir, Sarıyer, Büyükçekmece, Eyüp ve Şile'de sayımın tamamlandığı bildirildi.