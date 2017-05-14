İzmir'de en acı anneler günü; Oğlum sana gitme dedim

İzmir Buca'da en acı anneler günü; Oğlum sana gitme dedim

CENAZE TÖRENİNE BAŞBAKAN DA KATILDI

'ANNELER GÜNÜ'NDE ANNESİZ KALDI'

KOCAOĞLU ZİYARET ETTİ

ANNELER GÜNÜ'NDE ANNENİN CENAZESİNE KIRMIZI KARANFİL

Muğla- Marmaris karayolundaki kazada 23 kişiyle birlikte yaşamını yitiren midibüs şoförü Armağan Sertbaş'ın cenazesi Buca'nın Kaynaklar Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Buca'da hayatını kaybeden aileleri zor gününde yalnız bırakmayan vatandaşların feryatları yürekleri dağladı. Acılı aileleriziyaret ederek cenaze törenlerine katıldı.Cenaze töreninde Armağan Sertbaş'ın babası Şakir Sertbaş, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Oğlu için gözyaşı döken Şakir Sertbaş, "Oğluma 'gitme' dedim. 'Baba söz verdim, gitmeliyim' dedi. Normalde kendi aracı vardı. Arkadaşı rica etmiş, söz vermiş. Oğlum sözünün eriydi. Dağ gibi oğlum gitti. Biz onunla arkadaş gibiydik. Şimdi o arabaları ben ne yapayım. O çocuklar bana mı kaldı. 11 aylık bebeği ve 8 yaşında oğlu vardı. Ah oğlum sana gitme dedim. Oğlum, gittin oğlum" dedi.Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Armağan Sertbaş için helallik alındı. Daha sonra Armağan Sertbaş'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.Cenaze törenine gelen Armağan Sertbaş'ın arkadaşları, onun deneyimli bir şoför olduğunu, tur için bütün evrakının eksiksiz olduğunu ve kazanın şoför hatasından olmasının mümkün olamayacağını öne sürdü.'ın öldüğü kazada ağır yaralanan eşi Duygu Sertbaş ile 11 aylık bebekleri Nehir Sertbaş'ın tedavilerinin Marmaris'te devam ediyor.İZMİR'in Buca İlçesi'nde bugün en acı Anneler Günü yaşandı. Yaylacık Mahallesi'nden dün Marmaris'e günübirlik Anneler Günü etkinliği için gidenleri taşıyan iki tur midibüsünden birinin Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi rampasında virajda yaklaşık 30 metreden alt yola uçmasıyla yaşamını yitiren 21'i kadın 24 kişin cenazeleri toprağa verilmek üzere Buca'ya getirildi. Ölenlerin yakınlarının feryatları yürekleri dağlarken, gözyaşları sel oldu. Tur midibüsünde bulunan 34 kişiden kazayı yaralı atlatan 10 kişinin tedavileri Muğla ve Marmaris'teki hastanelerde sürerken, 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.Anneler Günü gezisi için İzmir'in Buca İlçesi'nden dün sabah kalkan iki tur midibüsünden içinde 34 kişi bulunan 03 FR 747 plakalı midibüs dün saat 12.10'da Muğla- Marmaris yolundaki Sakar Geçidi'nden inişte kontrolden çıktı. Freninin boşaldığı söylenen ve viraja hızlı giren şoför Armağan Sertbaş yönetimindeki tur midibüsü, 30 metre savrularak yolun alt tarafında seyreden otomobilin üzerine düştü.Korkunç kazada,hayatını kaybetti.Kazada yaralananve10 aylık kızı, Muğla ve Marmaris'teki hastanelerde tedaviye alındı. Yaralılardanve'in tedavileri Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde,ve'nın Marmaris Devlet Hastanesi'nde, Nehir Sertbaş ile Simge Sinur'un ise tedavileri Özel Yücelen Hastanesi'nde sürüyor.Tur midibüsü faciasında ölen 21'i kadın 24 kişinin cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bu sabaha karşı İzmir'in Buca İlçesi'ne getirildi. Cenazeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Kaynaklar Mezarlığı Gasilhanesi ile Yenişehir Mahallesi'ndeki Merkez Defin İşleri Gasilhanesi'ne konuldu.Cenazelerin getirilişi sırasında ölenlerin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Ölenlerden 3'ünün cenazesi toprağa verilmek üzere Çanakkale'ye götürülürken, diğerlerinin Buca'daki birkaç camiden kaldırılmasına karar verildi. Buca Eyüp Sultan Camii'ndeki cenaze törenineve siyasiler katıldı. Kazada ölenlerden şoför Armağan Sertbaş'ın cenazesi ile diğer cenazelerden ayrı olarak Kaynaklar Merkez Cami'nden kaldırıldı.da ölenlerin çoğunun oturduğu Yaylacık Mahallesi'ndeki camide ikindi üzeri yapılacak cenaze törenine katılacak.Cenazelerin helallik alınmak üzere evlerinin önüne getirildiğinde sokağa çıkan mahalleli, hayatını kaybeden komşuları ve yakınları için dua edip gözyaşı döktü. Ayşe Kolcu'nun bir yakını sinir krizi geçirdi. Kazada hayatını kaybedenlerden iki çocuk annesi Ayşenur Namlıerkan'ın komşusu Rabia Solanıgir, "Karşı komşum elimizde büyümüştü. İki gün önce balkonda torunumu görüp sevmek istedi. Tura gideceklerinden haberim yoktu. Haberim olsaydı belki ben de giderdim. Bir oğlu bir kızı var. Kızı Yasemin hastanede yaralıymış. Kendisi de hayatını kaybetti. Allah kızına şifa versin" dedi.Namlıerkan'ın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen İlknur Bayır isimli komşusu ise "Beraber büyüdük. Hiç ayrılmamıştık. Daha önce ben de turlara gittim ama bu sefer evimde badana işleri olduğu için gitmedim" diye konuştu.Tur midibüsü faciasında hayatını kaybeden sürücüve ağır yaralanançiftinin 11 aylık kızları Nehir, araçtan yola fırlayarak yaralandı. Başından ve kolundan yaralanan, olay sırasında yoldan geçen motosikletli bir kişi tarafından ağlama sesi sayesinde fark edilen minik Nehir, hastane odasında anneannesi ve teyzesi ile kalıyor. 'Mucize bebek' Nehir'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.Kazadan sonra acının düştüğü Yaylacık Mahallesi'ndeki evlerden feryatlar yükseldi. Her birinin ayrı hayat hikayesi olan 24 candan en dikkat çekenler ise üç kız kardeşin yaşattığı acı oldu. Birlikte eğlenmenin hayalini kuran kardeşlerden iki çocuk annesi Fatma Sevindik ve bir çocuk annesi Hatice Güllü hayatını kaybetti, kardeşleri bir çocuk annesi Bahar Sinur ağır yaralandı.Üç kardeşten geriye kazadan yarım saat önce verdikleri molada turdaki diğer yolcularla ve kendilerini çektikleri mutluluk fotoğrafları kaldı. Üç kız kardeşin, geziden bir gece önce yakınlarının düğününde de bir arada oldukları ortaya çıktı.Bahar Sinur'un, üç kız kardeş çektirdikleri fotoğrafları üzerine kalp çizip sosyal medya hesabında yayınladığını gören yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Geziye üç yakınıyla gitmekten son anda vazgeçen ölen üç kız kardeşin kuzeni Gönül Dişsiz, “Biz de aynı midibüste olacaktık ama son anda vazgeçtik. Bel ki bizde hayatımızı kaybedebilirdik. Ölen kız kardeşler yakınlarım. Çok mutluluklardı. Anneler gününü mutlu kutlamanın hayalini kuruyorlardı. Ama olmadı" dedi.Kendisininveile tura katılmaktan son vazgeçtiğini belirten Gönül Dişsiz, "Nedenini bilmiyoruz ama gitmedik. Hepsi kuzenimdi. En son kuzenimin oğlunun düğünde görüşmüştük. Birlikte eğlenmiştik. Gece birlikteydik, sabah da hayatlarını kaybettiler. Çok güzel şeyler konuşmuştuk. 'Erkenden kalkıp valiz hazırlayalım' dediler. 'Siz neden gelmiyorsunuz? Çok eğleneceğiz' dediler ama biz istemediğimizi söyledik. Gelmemizi çok istediler ama sanki içimize bir şey doğdu ve gitmedik. Bugün Anneler Günü ama acı bir Anneler Günü. Çok genç yaşta gittiler" diye konuştu.Kazada ölen'ın kızı'ın kazadan yaralı olarak kurtulduğunu anlatan arkadaşı Ayla Karakılıç, Beyza'nın Anneler Günü'nde annesiz kaldığını söyledi. Ayla Karakılıç şunları söyledi:"Sultan'la çocuklarımızdan dolayı arkadaştık. Şimdi ben bu durumu çocuğuma nasıl anlatacağım, bilemiyorum. Bizi de geziye davet etmişti ama gitmedik. Benim gelemeyeceğimi öğrenince kızımın gelmesi için ısrar etti hatta 'O zaman kızın gelsin, Beyza ile iyi vakit geçirirler' dedi. Ben çocuğumu göndermedim. İyi ki göndermemişim. Sultan'la her gün görüşüyorduk şimdi kızı Beyza yaralı. Kızı Anneler Günü'nde annesiz kaldı" dedi.Buca'nın, bir gece kalmalı olarak planlanan kişi başı 150 TL'lik Akyaka gezisine eşinin de davet edildiğini ancak kendisinin "Geçen yıl gitmiştin, bu yıl gitme gerek yok" diyerek vazgeçirdiğini belirtti ve şunları söyledi:"Geçen yıl yine aynı ekip tarafından aynı şekilde Akyaka turu düzenlendi. Yatılı değildi, günübirlik turdu. Eşim 60 TL vererek katılmıştı. Bu yıl adını yine yazmışlar, davet ettiler. Eşimi vazgeçirdim. Mahallede kadınlar yıllardır bu şekilde geziyor. Geçen hafta Bayındır Çiçek Festivali'ne gittiler, Tire Salı Pazarı'na gittiler. Bu turun denetimsiz olduğu yönünde benim de kulağıma dedikodular geliyordu ancak somut bir şikayet yoktu. Otobüs firmasının yazıhanesinin olmadığı, cep telefonu ile organize olunduğu yönünde bilgiler alıyorduk. Ancak kimseye 'Gitme' diyemezsin."Kazada ölen'ın arkadaşıKaradağ'ın bir hastanede temizlik işçisi olarak çalıştığını, kendisini de geziye davet ettiğini ancak çocukları ziyaretine geldiği için gitmediğini söyledi., "Çok iyi arkadaştık, hastanede temizlik işçisi olarak çalışıyordu. Geziye beni de çağırmıştı ama çocuklarım burada olduğu için gitmedim. Böyle mahalle arası düzenlenen turlardan vazgeçilsin ya da denetlensin. Bu kazada kesin ihmal var. İhmal olmasa bu kadar ölüm olmazdı. Ben de daha önce böyle turlara katıldım ama mahalle arasında düzenlenen tur değildi. Başımız sağ olsun" dedi.ile acılı aileret taziye ziyaretinde bulundu. Kocaoğlu, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Çoğunluğu Buca’dan olan kadınlarımız, çocuklarımız, Anneler Günü etkinliği çerçevesinde Marmaris’e gidip bir gezi yapmak istiyorlar ama maalesef Muğla’yı geçtikten sonra Sakar’da, henüz belli olmayan nedenlerle, büyük ihtimal fren patlaması nedeniyle araç uçuruma yuvarlanıyor. 24 kardeşimiz vefat ediyor, 10 yaralımız var. İkisinin çok ağır olduğu bilgisini aldık. Hepimiz üzüntülüyüz. Çok büyük bir kayıp. Çok büyük bir facia. Yaraları sarmaktan, sabır etmekten ve hayatını kaybeden hemşehrilerimizin yakınlarına destek olmaktan başka çaremiz yok. Hepimizin başı sağolsun. Nur içinde yatsınlar. Yakınlarına sabır diliyoruz."Kazada hayatını kaybedenlerden Selda Altay, Hatice Güllü, Ayşe Kolcu, Mübeccel Dedeoğlu, Mükerrem Salcan, Ayşenur Namlıerkan, Serpil Kaldırımcı'nın cenazeleri Buca'daki Eyüp Sultan Cami'ne getirildi. Cenazelerin başında dua eden yakınları gözyaşına boğuldu.Anneler Günü'nde cenazesine geldikleri annelerinin tabutuna bir buket kırmızı karanfil bıraktı. Hatice Güllü'nün yeğeni Yağmur da teyzesinin tabutu başında gözyaşı döktü.Ayşe Kolcu'nun kızı Seda Kolcu da annesinin tabutuna sarılarak ağlarken, komşuları teselli etmek için ona sarıldı.Mükerrem Salcan'ın eşi Erdoğan Salcan, önce tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Fenalaşan Erdoğan Salcan, biraz uzaktaki sandalyeye oturtuldu. Eşinden ayrı kalmak istemeyen Salcan sandalyesini tabutun yanına getirerek oturmaya devam etti.