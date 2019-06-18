Karadeniz'de yağmur sele döndü, 2 can kaybı var



Şiddetli yağmur Trabzon ve çevresinde sel felaketini beraberinde getirdi. HES borusu patladı. Henüz isimleri açıklanmayan iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Bölgede yaşanan felaketin blançosu henüz net değil. AFAD ve UMKE ekipleri ortaokulda mahsur kalan 10 öğrenciyi kurtarmaya çalışıyor.. Bu arada sel sularına kapılan iki kişinin bulunması için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji son iki gündür Karadeniz Bölgesi için yaptığı uyarının ardından Trabzon’nda şiddetli yağmur sele döndü. Araklı ilçesinde ise selde bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, bir kişi yaralandı, kaybolan bir kişinin de arama çalışması sürüyor.

Çamlıtepe Ortaokulu'nda 10 öğrenci mahsur kaldı. Kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor. Vatandaşlar bölgeye gitmemeleri konusunda uyarılıyor...

Aşırı yağışlar nedeniyle hidroelektrik santralinin borusu, aşırı yağış sonucu patladı. HES borusunu patlaması sonucu mahallede yaşayan ve isimleri öğrenilmeyen 2 kişi sulara kapıldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaybolan iki kişini bulanması için çalışma başlatılırken, çalışmalarda yer alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kamyon dereye yuvarlandı. Kazada sürücünün kolu kırıldı.

Trabzon Valliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada "Bir vatandaşımızın cesedine ulaşılmıştır. Haber alınamayan vatandaşlarımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir" dendi

VATANDAŞLAR UYARILIYOR

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir vatandaşın ölümü, 3 vatandaşın da kayıp olduğu sel afeti sonrasında Araklı Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapılarak sel bölgesine vatandaşların gitmemesi istendi.

Yapılan açıklamada "İlçemiz Çamlıktepe ve Yüceyurt mahallelerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle Araklı ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın hiçbir şekilde bu mahallelere gitmemeleri ve yetkililere yardımcı olmaları rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan bölgede kayıp sayısının artmasından endişe edilirken, santralin 2. borusunun da sel suları nedeniyle patlama tehlikesinin bulunduğu ve bu tehlikeye karşılık bölgenin boşaltılacağı öğrenildi.