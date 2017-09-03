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Kato'da piknik yapan işadamı, askerlere moral verdi

Karadenizli İşadamı Abdullah Özer şehit edilen Necmettin öğretmenin fotoğrafını astığı sırada saldırıya uğramıştı

Kato'da piknik yapan işadamı, askerlere moral verdi

Karadenizli İşadamı Abdullah Özer şehit edilen Necmettin öğretmenin fotoğrafını astığı sırada saldırıya uğramıştı

03 Eylül 2017 Pazar 15:13
Kato'da piknik yapan işadamı, askerlere moral verdi

Kato'da piknik yapan işadamı, askerlere moral verdi

Karadenizli işadamı Abdullah Özer, mehmetçiğe moral vermek için Kato Dağı'nda nöbet tutan birlikleri ziyaret ederek onlarla birlikte mangal yaptı.
Tunceli'de öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit edildiği bölgeye giderek onun fotoğrafı ve Türk bayrağı astığı sırada PKK´lı teröristlerin silahlı saldırısına uğrayan ve silahı ile karşılık veren işadamı Abdullah Özer, bayramın ikinci günü Şırnak´taki 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı´na yeniden giderek güvenlik güçleriyle mangal yaptı.

KATO DAĞINA ÇIKTI, ASKERLERE MORAL VERDİ

Trabzon'da uluslararası nakliyecilik şirketi sahibi işadamı Abdullah Özer ve yakın arkadaşı Akın Yalçın, güvenlik güçlerine moral vermek için Kurban Bayramı'nda terör operasyonlarının yoğun sürdüğü Şırnak´ın Kato Dağı´na çıkarak orada görevli asker ve güvenlik korucuları ile piknik yaptı. Kurban Bayramı´nı güvenlik güçleriyle geçirerek kendileriyle bayramlaşan işadamı Özer, 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı´nda askerlerle mangal yaptığı ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından, "Hainlerin kısa zaman öncesine kadar inimiz dediği yerler bizim piknik alanlarımız" diyerek paylaştı.

PAYLAŞIM BEĞENİ KAZANDI

Kato Dağı'ndaki yamaca üzerinde Maçka´da şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül´ün de fotoğrafının yer aldığı ve `Şehitler ölmez, vatan bölünmez´ yazılı pankart ile büyük Türk bayrağı koyan işadamı Özer, Trabzon'dan getirdiği meşhur Akçaabat Köftesi´ni de mangalda pişirerek görevli askerlere ikram ettiği görüntüler de kısa sürede sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.


"KAHRAMANLARIMIZLA PİKNİK YAPTIK"

Kato Dağı´nda güvenlik güçleriyle bir araya gelerek kendileriyle piknik yaptıklarını anlatan ve dünyanın en güçlü silahının Türk Bayrağı olduğunu belirten Özer, şöyle dedi:

"Daha önce de Kato Dağı´na gelmiştik, askerlerimiz burayı temizleyeceklerini söylemişlerdi. Biz de söz verdik, `Siz burayı temizleyin gelip burada mangal yapacağız´ diye. İşte geldik. Dünyanın en güçlü silahı; ay- yıldızlı bayrağımız. Herkes tatil bölgelerine giderken biz hiçbir çıkar gözetmeksizin sadece kahraman askerlerimize moral vermek için bölgeye gittik. Bu vatan, bu bayrak aşkıdır. Kahramanlarımız orada canı pahasına mücadele veriyor. Biz de gidip bayramlaştık, bir araya geldik, Akçaabat köftesi getirerek Kato´da terörle mücadele eden kahramanlarımızla piknik yaptık. Bu ülkenin hiç bir yerinde hain terör mensuplarının barınamayacağını vatandaş olarak bayram seyran demeden göstermeye çalışıyoruz."

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Son Güncelleme: 03.09.2017 15:36
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