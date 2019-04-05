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Kayseri'de eş değiştirme operasyonu | 5 adrese baskın, 8 gözaltı var

Kayseri polisi ilde eş değiştirme yöntemiyle fuhuş yaptığı belirlenen çeteyi teknik takibe aldı. 5 ayrı adreste çoğu kadın 8 kişi gözaltında.

Kayseri'de eş değiştirme operasyonu | 5 adrese baskın, 8 gözaltı var

Kayseri polisi ilde eş değiştirme yöntemiyle fuhuş yaptığı belirlenen çeteyi teknik takibe aldı. 5 ayrı adreste çoğu kadın 8 kişi gözaltında.

05 Nisan 2019 Cuma 16:32
Kayseri'de eş değiştirme operasyonu | 5 adrese baskın, 8 gözaltı var

Kayseri'de eş değiştirme operasyonu | 5 adrese baskın, 8 gözaltı var


Kayseri eş değiştirme skandalıyla çalkalanıyor. Kayseri polisi tarafından düzenlenen operasyonda 5 ayrı adreste arama yapıldı. Polis 'Fuhuşa teşvikt ve eş değiştirme yöntemiyle fuhuş' gerekçesiyme 8 kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, internet paylaşım siteleri üzerinden kullandıkları hesaplar yoluyla tek tek veya eşleri ile birlikte para karşılığında fuhuş amaçlı cinsel birliktelik yaşadıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca, kendilerine evli çiftler bularak para karşılığında eş değiştirerek (Swinger) ilişkiye girdikleri, il merkezinde kadınların çaresizliklerinden faydalanarak fuhşa sürükledikleri, fuhuş için aracılık ederek yer ve imkan sağladıkları planlı ve koordineli bir şekilde çalıştıkları tespit edildi.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 3 ay süreli, fiziki ve teknik takibe dayalı incelemeleri sonucunda fuhşa teşvik ve aracılık eden Ç.M., E.M., Ö.B., R.B., H.K. A.A., M.A. ve Z.T. 2 Nisan tarihinde 5 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar haklarında yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.


 

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