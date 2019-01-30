Kırklareli CHP'de adaylık çıkmazı

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Alınan bu kararı tanımıyorum" diyerek adeta CHP Genel Merkezine rest çekti.

Uzun süredir gerek sosyal medyada gerekse de toplumsal alanlarda mevcut belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun yeniden aday gösterilmesi için oluşturulan imza kampanyası ve halkın sevgi selini görmezden gelen CHP Genel Merkezi'nin, CHP Kırklareli Belediye Başkan adayı olarak M.Tuna Soykan'ın ismini açıklaması Kırklareli'nde şok etkisi yarattı.

ANKARA'YI GÖREVE DAVET ETTİ

CHP Parti Meclisinin açıkladığı kararın ardından Kırklareli Yayla Meydanı'ndaki Atatürk Evi önünde halkla buluşan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Alınan bu kararı tanımıyorum. Bu hem CHP il örgütüne, hemde halkın iradesine koyulan ipotektir. Bu karar yeniden gözden geçirilmeli" diyerek Ankara'yı göreve davet etti.

Binlerce kişinin toplandığı alanda "Bağımsız aday ol" sesleri arasında konuşma yapan Kesimoğlu, "Diklenmeden dik durdum, sadece ve sadece halkın gücü karşısında eğildim, bugün de saygıyla önünüzde eğiliyorum" diyerek şunları dile getirdi:

"BU KARARI KABUL ETMİYORUM"

"Yeniden belediye başkanlığına talip olduğumu 4 ay önce Genel Merkez yöneticilerimize bildirdim. Ama 4 aydan bu yana gelinen nokta itibariyle yaşanan sıkıntıların, eziyetlerin ne olduğunu hepimiz gördük. Bunu ben hak etmiyorum, Kırklareli halkı hiç hak etmiyor. Ben sizin temsilcinizim, sesinizim, gözünüzüm. onun için, Genel Merkezimizin aldığı bu kararı tanımıyorum. Kabul etmiyorum, içime sindiremiyorum, çünkü ben "Demokrasi" dedim. "Hak, hukuk ve adalet" dedim. Geçmişimde pişmanlık duyacak hiçbir yanlışım yok, bu irademi ortaya koyarken de gücümü sizden aldım.

"HALKIN İRADESİNE İPOTEK KOYMAYIN"

2014 yılında genel başkanım bana bu görevi verdiğinde milletvekilliğini bıraktım. Aday oldum ve sizler bu görevi yüzde 38 ile bana verdiniz. 5 sene sonra ilk kez genel başkanımızla görüştüm. "Anketler yüzde 70" dedim. Bu anketleri gösterdim. İlimizdeki sivil toplum kuruluşlarının tamamına yakını bu iradelerini imzalarıyla ortaya koydular. Milletvekilliğimde ön seçimlerde birinci sırada milletvekili oldum. Bunda da ön seçim istedim. Çünkü ben demokratım. "Onurumla oynamayın, Kırklareli halkının iradesine ipotek koymayın" dedim.

"HALK 'KESİMOĞLU' DİYOR"

Kırklareli örgütümüzün yazılı beyanları, sözlü şifahi beyanları görmezden gelindi. Örgütün temennisini nasıl görmezden gelirsiniz. Kırklareli halkı 'Kesimoğlu' diyor, siz bu yanlış değerlendirmenizde Kırklareli halkının iradesine ipotek koydunuz işte buna isyanım bunu kabul etmiyorum.

"KILIÇ YARASI ALDIM"

Siyaset kaygan bir zemin ve bu zeminde durma kıvraklığını gösteremeyenler dinlenmeye alınıyor ve bu son verilen kararla kılıç yarası aldım. Bir yerlere gitmeye niyetim yok. Kenara çekilmeye ise hiç niyetim yok. Benim sizlere sözüm var. Ben size daha güzel hizmetleri sizin desteklerinizle getireceğim. Mustafa Kemal'e sözüm var. Bizim Mustafa Kemal ile kan bağımız can bağımız var. Mustafa Kemal'in memleketinden selam olsun.

"HALKIN SEVGİSİNİ KİMSEYE HARCATMAM"

Yayla Meydanı'ndan Genel Merkezimizin yöneticilerine çağrıda bulunmak istiyorum. Kırklareli ve Kırklarelilileri yok sayamazsınız. Bu kararınızı gözden geçirmek mecburiyetindesiniz. Bizim tepkimiz partimizin kurumsal kimliğine değil CHP'nin altı oku benim yüreğimde ama benim itirazım Kırklareli halkının iradesine ipotek koyan o yönetim anlayışına. Hiçbir güç Kırklareli halkının iradesine ipotek koyamaz. Sizin sevginizi, emeğinizi kimseye harcatmam. Sizi yarı yolda bırakmam, sizleri asla terk etmem. Bu yanlış karardan dönmek için genel merkezimizi göreve davet ediyorum. Yaşasın Kırklareli, yaşasın Mustafa Kemal, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek" diyerek konuşmasını tamamlayarak eşiyle birlikte coşkun kalabalığı selamladı.

"VUR VUR İNLESİN, ANKARA DİNLESİN"

Konuşmanın ardından Başkan Kesimoğlu ve beraberindekiler, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na doğru yürüdüler. Vatandaşların, "Vur vur inlesin, Ankara dinlesin" , " Halkın Başkanı Kesimoğlu" tezahüratları sokakları inletti. Daha sonra kalabalık Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunduktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Haber: KEMAL KAÇMAZ