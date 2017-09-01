Kurbanlıklar yol kenarlarında kesildi, zabıta ceza yağdırdı



Yapılan tüm uyarılara rağmen, uygun olmayan yerlerde kurban kesimleri bu yıl da kendini gösterdi. Çirkin görüntüler daha çok yol kenarlarında, toprak birikintilerinin yanıbaşında hatta çöplerin arasında kesilen kurbanlıkların atıkları sorumsuz vatandaşlar tarafından terk edildi.

Kurban bayramının 1.günü kesim merkezlerinde kuyrukların uzaması üzerine, bazı vatandaşlar kurbanlıklarını kesmek için boş alanlara yöneldi. Sultangazi'de bulunan boş bir alan ise adeta kurban kesim merkezi haline geldi. Aynı bölgede hayvan satışının da yapıldığı görüldü.

nda kurban satış yerlerindeki kesim merkezlerinde uzun kuyruklar oluşunca vatandaşlar her yıl olduğu gibi yine boş alanlara yöneldi. Beklemek istemeyen kurban sahipleri hayvanlarını getirdikleri boş alanlarda hijyenik olmayan şartlarda keserek, leğenlere koydukları eteleri yol kenarında park ettikleri otomobillerine taşıdılar. Sultangazi bölgesinde bulunan boş bir alanda Kurban Bayramının 1.günü adeta bir kesim merkezi haline geldi. Kurbanlarını kesenler, ı parçalara ayırarak arabalarına taşıdılar. Aynı bölgedeki hareketlilik, kurbanlık satıcılarını da burada topladı.

ZABITADAN KAÇAK KESİM OPERASYONU

Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri belediyenin belirlediği alanlar dışında kurban kesenlere ceza kesti. Kaçak kesim alanında kurbanlık için getirilen bir boğanın kaçması kurban sahiplerine zor anlar yaşattı.

Yapılan uyarılara rağmen kaçak kesim yapanlar bu bayram da boş durmadı. Sultangazi Belediyesi'nin zabıta ekipleri, belediyenin belirlediği alanlar dışında kaçak kesim yapanlara ceza kesti. Kaçak kesim yapanlar, belediyenin gösterdiği alanların yeterli olmadığını savunarak yazılan cezalara tepki gösterdi. Zabıta ekiplerinin baskınları sırasında kaçak kesim alanında bulunan bir boğa yere yatırılmak istenirken kaçmayı başardı. Bir süre alanda koşan boğa, hayvan sahipleri tarafından güçlükle yakalandı.

Zabıta Müdürü Ahmet Serkan Sencar, belediyenin belirlediği 93 kesim alanın olduğunu belirterek, “Fakat yine de kamuya açık yerlerde, parklarda, caddelerde kesim yapıyorlar. Biz de bunlarla ilgili 'Kabahatler Kanununa' göre 109 lira para cezası kesiyoruz. Ayrıca çevreyi kirletmelerinden dolayı da 'Çevre Kanunu'na göre işlem yapıyoruz"