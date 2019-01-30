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Meteoroloji bu illeri uyardı; Kar ve tipi geliyor

Son Dakika Hava Durumu, Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güney kesiminin yüksek bölgelerinde, kar yağışlarının yarın gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor..

Meteoroloji bu illeri uyardı; Kar ve tipi geliyor

Son Dakika Hava Durumu, Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güney kesiminin yüksek bölgelerinde, kar yağışlarının yarın gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor..

30 Ocak 2019 Çarşamba 21:23
Meteoroloji bu illeri uyardı; Kar ve tipi geliyor

Meteoroloji bu illeri uyardı; Kar ve tipi geliyor


Yarın Hava Nasıl olacak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar'ın batı kesimleri, Manisa, Denizli, Uşak ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ ŞEKİLDE ETKİLİ OLACAK

Doğu Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise yağmur ve sağanak görülecek.

Yağışların, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale ve Burdur'un güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güney kesiminin yüksek bölgelerinde kar yağışlarının yarın gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (20 santimetre ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

YER YER SİS VE PUS OLAYI BEKLENİYOR

Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı görülmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, bu akşam ilk saatlerde Hatay çevrelerinde yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
 

Anahtar Kelimeler:
Yarın Hava Nasıl Olacak
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