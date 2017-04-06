﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Nisan 2017 Perşembe 17:48

MİT'ten Adil Öksüz açıklaması; Elemanımız değil

Milli İstihbarat Teşkilatı MİT, son dönemde adı sıkça kurumla ilişkilendirilen FETÖ TSK imamı Adil Öksüz hakkında açıklama yaptı.

MİT'ten Adil Öksüz açıklaması; Elemanımız değil
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
MİT'ten Adil Öksüz açıklaması; Elemanımız değil

Terör örgütü FETÖ'nün TSK imamı olarak adı öne çıkan Adil Öksüz hakkındaki iddialara MİT'ten cevap geldi. Zorunlu olmadıkça basın açıklaması yapmamasıyla tanınan Milli İstihbarat Teşkilatı, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra yakalanan ancak tartışmalı bir şekilde serbest kaldıktan sonra bir türlü yakalanamayan Adil Öksüz'le ilgili yazılı bir açıklama yaptı. MİT, Adil Öksüz'ün teşkilat için çalışmadığını açıkladı, nasıl serbest kaldığı konusunun ise yargının işi olduğunu belirtti.

DARBECİLERİN GÜNDEMİ SULANDIRMA ÇABASI
MİT Müsteşarlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle: "Son günlerde ana muhalefet partisi tarafından gündeme getirilen ve teşkilatımızı hedef alan bir takım iddiaların FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimini sulandırma çabalarıyla örtüştüğü görülmektedir. Teşkilatımız yabancı güçler ve terör örgütlerince uygulanan bu tür psikolojik harp odaklı iddiaları muhatap almamaktadır.

Buna karşı tarihin kaydettiği bu olağanüstü günlerde bu iddiaların ana muhalefet partisi tarafından da gündeme getirilmesi cevap verme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Adil Öksüz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütü içerisindeki kaynağı olmamıştır ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na çalışmamıştır. Adil Öksüz'ün nasıl serbest kaldığı konusu yargının işi olup, ilgili makamlar tarafından gerekli soruşturma ve takibat yapılmaktadır.

ByLock programının çözülmesi, FETÖ/PDY'nin çökertilmesinde, ilişki ağının deşifre edilmesinde ve mensuplarının devletten ayıklanmasında kullanılan önemli kaynaklardan biridir. İstihbari çalışmalar neticesinde elde edilen ByLock'a ilişkin tespitler, Mayıs 2016 tarihinden itibaren çalışmaya konu ham verilerle birlikte adli makamlar, güvenlik birimleri ve diğer ilgili makamlarla eş zamanlı olarak paylaşılmıştır. Bu itibarla, FETÖ/PDY örgütü tarafından dile getirilen mesnetsiz iddiaların, ana muhalefet partisi tarafından da dillendirilmesi, FETÖ/PDY mücadelesine olumlu bir katkı sağlamadığı gibi milli güvenliğimize de zarar vermektedir."

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çinli işadamından 2 KM için 280 TL taksi parası almışlar Çinli işadamından 2 KM için 280 TL taksi parası...
Kayyumlar için bakanlık 66 sayfalık rapor yayınladı Kayyumlar için bakanlık 66 sayfalık rapor yayınladı
İstanbul Boğazı'nda ulaşımı sis vurdu İstanbul Boğazı'nda ulaşımı sis vurdu
Suriye'de kimyasal saldırı; Yaralılar Türkiye'ye getirildi Suriye'de kimyasal saldırı; Yaralılar Türkiye'ye...
Manisa'da deprem oldu; Manisa Hacıhaliller 4.0 ile sallandı Manisa'da deprem oldu; Manisa Hacıhaliller 4.0...
FETÖ'nün medya ayağını tahliye eden hakimler ihraç edildi FETÖ'nün medya ayağını tahliye eden hakimler...
Yukarı Çık

Çinli işadamından 2 KM için 280 TL taksi...
İstanbul'da bazı taksi sürücülerinin yabancı müşterilerini kazıklaması duyanları çileden çıkarıyor....

Haberi Oku