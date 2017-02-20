Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundaklandı

MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ'NE DÜZENLENEN SALDIRI KAMERADA

KILIÇDAROĞLU: ÇİRKİN SALDIRIYI KINIYORUM

nin giriş kısmında gece çıkan yangınla ilgili polisin soruşturması sürerken, güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.Kayıtlarda, bir kişinin gece sanat merkezine geldiği, elindeki bidonda bulunan sıvıyı kapıya döküp ateşe verdikten sonra kaçtığı görülüyor. Sanat merkezinin özel güvenlik görevlisi ise kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışıyor., avukatı Celal Ülgen, sanatçı arkadaşları Şevket Çoruh, İlker Ayrık, gazeteci Yılmaz Özdil ve öğrencileri ile birlikte basın toplantısı yaptı.Gezen, "Bu yangınlar, bu tip alevler bizim içimizdeki ateşi söndüremez. Çünkü bizim içimizdeki ateş farklı bir ateş. Atatürk ateşi, Cumhuriyet ateşi... Ona bir şey olmuyor. Yangında, alevlerin arasında o bronzdan Atatürk silüetini çok net göreceksiniz. Burası 26 yıldır dünyanın ilk ve tek parasız özel okuludur" dedi.Bazı basın yayın organları ve kişiler tarafından hedef gösterildiklerini ifade eden Gezen, şunları kaydetti:"Daha önce de aynı durumları yaşadım. Koruma istemiştim, fakat vermediler. Son çıkan bazı haberlerden sonra emniyetten bana telefon geldi. 'Koruma ister misiniz?' diye. Hem evimin önüne hem de okulun önüne. Ben de kabul ettim. Fakat gece 01.20'de olay olduğu için maalesef öyle bir talihsizlik yaşadık ama bu bizim topyekün, tek yürek olmamazı engelleyemez."ise uzun zamandır sadece kendi üzerlerinde değil, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaya çalışan herkesin üzerinde büyük bir baskı olduğunu, bu baskıları en yoğun yaşayanlardan birinin de Müjdat Gezen olduğunu söyledi.Yangını söndürmek isteyen özel güvenlik görevlisi Mahmut Aksu saat 01.20'de bir ses duyarak kapıya çıktığında yangını gördüğünü, dışarı çıkınca paçalarının tutuştuğunu, bahçe hortumuyla yangına müdahale ederken polis ve itfaiyeye haber verdiğini anlattı.ise "Okulumuz 26 senedir açık. Ben ve arkadaşlarım buradan mezun olduk. Türkiye'de sanata, kültüre katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Aramızdan darbe girişimine kalkışan kimse olmadı. İşimizi severek yapıyoruz. Bu okul, 7 tane öğrenciye miras olarak bırakılmıştır. Biz bu mirasın bekçileriyiz. Bu saldırıyı hep beraber kınıyoruz" ifadelerini kullandı.Polis ekiplerinin, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.Sanat merkezini kundaklama girişiminde bulunan zanlının saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasıyla ilgili açıklama yaparak, "Bu çirkin saldırıyı kınıyor, tüm sanatseverlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasını kınayarak, "Müjdat Gezen Sanat Merkezi dün gece kundaklandı. Bu çirkin saldırıyı kınıyor, tüm sanatseverlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.