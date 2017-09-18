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Okullar açıldı, İstanbul yolları ilk gün kilit

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından İstanbul’da ilk ders zili çaldı. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı sabah saat 08.00’da çalan ilk zille birlikte başladı. Okulların açılmasıyla birlikte yollarda trafik çilesi de kendini gösterdi

Okullar açıldı, İstanbul yolları ilk gün kilit

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından İstanbul’da ilk ders zili çaldı. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı sabah saat 08.00’da çalan ilk zille birlikte başladı. Okulların açılmasıyla birlikte yollarda trafik çilesi de kendini gösterdi

18 Eylül 2017 Pazartesi 08:36
Okullar açıldı, İstanbul yolları ilk gün kilit

Okullar açıldı, İstanbul yolları ilk gün kilit

İstanbul'da okulların açılması ve servislerin trafiğe çıkmasıyla trafik yoğunluğu bekleniyor. Belediyenin trafik yoğunluğuna karşı önlem aldığı kentte trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre yüzde 49 seviyelerinde.


İLK DERS TRAFİK OLDU

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından İstanbul’da ilk ders zili çaldı. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı sabah saat 08.00’da çalan ilk zille birlikte başladı. Uzun bir tatilin ardından okullarına dönen öğrencilerin heyecanlı oldukları görüldü. Okulun ilk gününde çocuklarını yalnız bırakmayan veliler de heyecana ortak oldu.
Yeni dönemde başarılı olmak istediğini ifade eden Batu Yüksektepe, "Çok fazla dersim olacak bu yıl. Tatil güzel geçti. Bu yılda başarılı olmak istiyorum. Babam takdir bekliyor, bende elimden geleni yapacağım’’ diye konuştu.
Yaz tatilinin su gibi akıp geçtiğini ifade eden bir başka öğrenci,’’ Okulun iyi geçmesini bekliyorum. Yaz tatili de iyi geçti. Su gibi hemen akıp geçti. Okulda öyle oluyor. Geçen sene teşekkür almıştım, bu sene artık ne kısmet olursa’’ ifadelerini kullandı.

SERVİSLER YOLLARDA

2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte bu sabah servis araçları İstanbul trafiğinde yerini aldı. Servis araçlarının dahil olmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşandı.
2017- 2018 eğitim öğretim yılı bu sabah itibari ile başladı. Okulun ilk gününde öğrenciler sabahın erken saatlerinde yollara çıkarak ilk ders saatine yetişmeye çalıştı. Okulların açılmasıyla birlikte servis araçları da İstanbul trafiğinde yerini aldı. Sabah saatlerinde Yenibosna'dan çekilen görüntülerde çok sayıda servis aracının trafikte yerini aldığı görüldü. Servis araçlarının dahil olmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşandı.

METROBÜS DURAKLARINDA OKUL YOĞUNLUĞU

Okul yoğunluğuna kalmak istemeyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde metrobüs duraklarını doldurdu. Metrobüslerde aktarma merkezi olarak bilinen Avcılar’da araçların kapı önlerinde uzun kuyruklar oluştu.
İstanbulların en çok kullandığı toplu taşıma aracı Metrobüs de hem pazartesi hem de okul dönemi yoğunluğundan nasibini aldı. Öğrenciler ve eğitimcilerin oluşturacağı yoğunluğa kalmak istemeyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde metrobüs duraklarını doldurdu.
Aktarma merkezi olarak biline ve sıklıkla boş metrobüslerin kalktığı Avcılar Merkez durağında araç kapılarının denk geldiği yerlerde bir hayli uzun kuyruklar oluştu. Durakta bazı vatandaşlar iki dönemeçli kuyruklarda beklerken, bazıları da oturabilmek için arka kapılarda şansını denedi.

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