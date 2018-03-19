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Ömer Halisdemir'i şehit eden FETÖ'cü canilere ceza yağdı

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davada Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, bütün sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti

Ömer Halisdemir'i şehit eden FETÖ'cü canilere ceza yağdı

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davada Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, bütün sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti

19 Mart 2018 Pazartesi 14:32
Ömer Halisdemir'i şehit eden FETÖ'cü canilere ceza yağdı

Ömer Halisdemir'i şehit eden FETÖ'cü canilere ceza yağdı

FETÖ'cü canilerin Özel Kuvvetler Komutanlığı'na yönelik kanlı saldırısı sırasında şehit edilen Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in katil zanlılarına istenen ceza belli oldu.

Son dakika haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davada Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, bütün sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti


FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin açılan davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın aktardığına göre, savcı, 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Sanıklar Halisdemir'e ilk kurşunu sıkan Fatih Şahin, son iki kurşunu sıkan Mihrali Atmaca ve Harun Aksoy'un ayrıca, Ömer Halisdemir'i öldürme suçundan ceza almasını istedi.

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