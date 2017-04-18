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18 Nisan 2017 Salı 20:35

Ordulu Şehit Hakim Onur Alan'ın ailesi yasta

Pülümür yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişiden hakim Onur Alan’ın acı haberi memleketi Ordu’ya ulaştı.

Ordulu Şehit Hakim Onur Alan'ın ailesi yasta
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Ordulu Şehit Hakim Onur Alan'ın ailesi yasta

Tunceli’nin Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişiden hakim Onur Alan’ın acı haberi memleketi Ordu’ya ulaştı.
Tunceli’de görevli hakim Onur Alan’ın şehit olduğu haberi, memleketi Ordu’nun merkez Altınordu İlçesi’ne bağlı Karapınar Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililerce bildirildi. Acı haberi alan aile gözyaşına boğuldu. Şehit hakimin ailesinin Tunceli’ye gitmek üzere evden ayrıldığı belirtildi. Şehit hakim Onur Alan’ın baba ocağında ve komşuları evlerin penceresine Türk bayrağı astı.


 
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