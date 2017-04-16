Oy verme işlemi başladı; Türkiye sandık başına koştu

OY VERME SIRASINDA HANGİ KİMLİKLER GEÇERLİ

EHLİYETLE OY KULLANILABİLECEK Mİ?

REFERANDUMDAN SONRA OKULLAR TATİL Mİ? 17 NİSAN TATİL OLACAK MI?

Halk sandık başına koşuyor. Günlerdir süren kampanyaların ardından halk bugün kararını veriyor.'da oy kullanma işlemi saat kaçta başlayacak ve bitecek sorusu birçok vatandaşın gündeminde.sonrası ise okullar yarın tatil...Türkiye sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi batı illerinde 07.00'de başlarken, doğu illerinde bu süre sabah saat 08.00 olarak açıklandı.Cumhuriyet tarihimizin yedinci referandumunda oy verme işlemi Doğu bölgemizdeki 32 ilde saat 07.00'de başladı. Diğer illerde ise oy verme saat 08.00'de başlayacak.'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için 55 milyon 319 bin 222 seçmen, ülke genelinde 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak. Saat 07.00'da oy verme işleminin başladığı illerde sandıklar saat 16.00'da, saat 08.00'de oy verme işleminin başladığı illerde ise saat 17.00'de kapanacak ve tasnife geçilecek.Doğan Haber Ajansı muhabirlerinin oy vermenin başladığı illerden bildirdiği haberlere göre birçok yerde seçmen erkenden sandığa geldi ve oy verme işleminin başlamasını bekledi. Bazı yerlerde ise sandık başlarının tenha olması dikkati çekti.Referandum'da tercihini belirlemek için oy kullanacak olan milyonlarca vatandaş, seçimin başlama saatini merak ediyor. Referandumun kaçta başlayacağını ve biteceğini araştırıyor. Oy kullanma saatleri illere göre değişkenlik gösterecek. Oy kullanmanın bitiş saatine gelindiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanabilecek. Peki, Oy kullanma işlemi saat kaçta başlayacak ve bitecek? Ehliyetle oy kullanılabilecek mi?Sabah erken saatlerde başlayan halk oylaması sırasında bazı illerde sürecin erken biteceğine dair uyarılarda bulunuldu. Doğu illerinde güneşin daha erken batıyor olması dolayısıyla böyle alınan karar, birçok il için geçerli olacak. İşte, referandum günü saat 16.00'a kadar oy kullanacak olan iller ve ehliyetle oy kullanılır mı sorusunun cevabıTürkiye'nin doğusunda yer alan bazı illerde oy kullanma işlemi 16.00 itibariye sona erecek. Seçmenler, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00-16.00, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatlerinde sandık başına gidecek.Oy kullanmanın bitiş saatine gelindiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanabilecek.Seçmen bilgi kağıdı gelmeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek. Kağıdı bulunmayıp kütüğe kayıtlı olanlar, ibraz edecekleri kimlik belgeleriyle (nüfus kağıdı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlenme cüzdanı) oy verebilecek.Üzerinde T.C. kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdı veya T.C. kimliğini ispata elverişli belgeyi ibraz etmesi gerekecek.Seçmenler, YSK'nın “” internet sitesinden de hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecek.Halk oylamasında, "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkli zarflar ve beyaz renk üstünde "Evet", kahverengi renk üstünde "Hayır" ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulaları ile "tercih" mührü kullanılacak.Türkiye'de yapılacak referandum dolayısıyla merak edilen "okullar tatil olacak mı?" sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yaptığı açıklamayla son buldu. Yılmaz, 16 Nisan Pazar günü gerçekleşecek referandum sonrası 17 Nisan günü okulların tatil edileceğini duyurdu.