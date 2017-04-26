﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2017 Çarşamba 00:26

Patnos şehidine ağlıyor: Emrah Çelebi'nin mahallesi bayraklarla süslendi

Bitlis’te meydana gelen patlama sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Emrah Çelebi’nin (30) Ağrı’nın Patnos ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı.

Patnos şehidine ağlıyor: Emrah Çelebi'nin mahallesi bayraklarla süslendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Patnos şehidine ağlıyor: Emrah Çelebi'nin mahallesi bayraklarla süslendi

Son Dakika Patnos, Bitlis’te meydana gelen patlama sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Emrah Çelebi’nin (30) Ağrı’nın Patnos ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı.
Patnos Haberleri,Şehidin Patnos ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan evine Türk bayrağı asılırken Kaymakam Vekili Erkan İsa Erat, Garnizon Komutanı Mehmet İmbat, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Durgut şehidin evine gelerek başsağlığı dileğinde bulundular. Şehit Emrah Çelebi’nin Batman’da görev yaptığı geçici görevle Bitlis’e gittiği öğrenildi. Şehidin evli ve 1 çocuk babası olduğu ve yarın düzenlenecek törenle defnedileceği açılandı.
Çorumlu şehit Sedat Düzgün, Ramazan#039;da düğün yapacaktı
Çorumlu şehit Sedat Düzgün, Ramazan'da düğün yapacaktı
Tatvan şehidini bekliyor: Baba evi bayraklarla donatıldı
Tatvan şehidini bekliyor: Baba evi bayraklarla donatıldı
Şırnak, Kars ve Bitlis#039;ten bombalı saldırı; 5 şehit var
Şırnak, Kars ve Bitlis'ten bombalı saldırı; 5 şehit var
Niğdeli Efe Osman Apaydın Şırnak#039;ta şehit düştü
Niğdeli Efe Osman Apaydın Şırnak'ta şehit düştü
Kulp#039;ta çatışma çıktı, 1 şehit 2 yaralı var
Kulp'ta çatışma çıktı, 1 şehit 2 yaralı var
Şırnak#039;tan çatışma; 2 şehit 2 yaralı var
Şırnak'tan çatışma; 2 şehit 2 yaralı var
Balıkesirli şehidi binlerce kişi uğurladı
Balıkesirli şehidi binlerce kişi uğurladı
Türkiye şehitlerini uğurluyor; Şehitler Elazığ#039;da
Türkiye şehitlerini uğurluyor; Şehitler Elazığ'da
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Son Dakika PatnosPatnos Haberleri
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çorumlu şehit Sedat Düzgün, Ramazan'da düğün yapacaktı Çorumlu şehit Sedat Düzgün, Ramazan'da düğün...
Tatvan şehidini bekliyor: Baba evi bayraklarla donatıldı Tatvan şehidini bekliyor: Baba evi bayraklarla donatıldı
Şırnak, Kars ve Bitlis'ten bombalı saldırı; 5 şehit var Şırnak, Kars ve Bitlis'ten bombalı saldırı;...
Alt geçit sapığı Suriyeli çıktı: Tecavüz edemeyince telefonu çaldı Alt geçit sapığı Suriyeli çıktı: Tecavüz edemeyince...
TSK ilk kez Sincar'ı hedef aldı; PKK'ya rahat yok TSK ilk kez Sincar'ı hedef aldı; PKK'ya...
FETÖ davasında rüşvet'e suçüstü: Hakim ve avukat tutuklandı FETÖ davasında rüşvet'e suçüstü: Hakim...
Yukarı Çık

Çorumlu şehit Sedat Düzgün, Ramazan'da...
Uludere Şenoba beldesi teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit...

Haberi Oku