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06 Ocak 2017 Cuma 00:05

Perinçek: Erdoğan'ı 'Diktatör' diyerek devirmek istiyorlar

Vatan Partisi lidri Doğu Perinçek, Erdoğan'a yönelik diktatör suçlamaların altında Türkiye'yi istikrarsızlaştırmanın yattığını söyledi. Perinçek "Türkiye'ye topyekün saldırı var, bu hükümeti milli seferberlik hükümeti halinde genişlekmek gerekiyor" dedi.

Perinçek: Erdoğan'ı 'Diktatör' diyerek devirmek istiyorlar
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Perinçek: Erdoğan'ı 'Diktatör' diyerek devirmek istiyorlar

Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik diktatör suçlamalarını değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Batı ülkelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ‘diktatör' gösterip devirmek istediğini söyledi

ASIL AMAÇLARI HÜKÜMETİ YIKMAK

Perinçek, Polislerimiz, askerlerimiz gibi Rus Büyükelçisi de bizim şehidimiz Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de son dönemdeki terör saldırılarının, hükümeti yıkmak amacıyla yapıldığını söyledi.

‘TÜRKİYE SON DÖNEMDE AMERİKA'NIN PLANLARINI BOZUYOR'

Batı ülkelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ‘diktatör' gösterip devirmek istediğini dile getiren Perinçek, "Türkiye son dönemde Amerika'nın planlarını bozuyor. Bundan dolayı Türkiye'yi suçlu görüyorlar. Batı basınında bunu açık açık yazıyorlar. Türkiye'nin FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerinin üzerine yürümesinden rahatsız oluyorlar. Bundan dolayı büyük telaş içindeler. Bundan dolayı Türkiye'yi hükümet krizine sokup, mevcut hükümeti devirmek ve kendi akıllarınca bir yönetim kurmak istiyorlar. Bu çok açık" diye konuştu.

‘BU HÜKÜMETİ, MİLLİ SEFERBERLİK HÜKÜMETİ HALİNDE GENİŞLETMEK GEREKİYOR'

Perinçek, bu planlara karşı siyasi çözümler üretilmesi gerektiğini aktararak, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanı, milli seferberlik çağrısı yaptı. Bu çok önemli ve güzel. Bu konuda sorumluluk almaya hazır olduğumuzu ilan ettik. Ancak bunun araçlarını oluşturmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan, sürekli ve haklı olarak 'İkinci İstiklal Mücadelesi' verdiğimizi söylüyor. O zaman bu mücadeleyi kazanacak ve terörün kökünü kazıyacak, devletin ve milletin tüm güçlerini bir araya getirecek bir hükümet gerekli. Amerika, Türkiye'yi hükümet krizine sokmak için bir baskın yapmak ve bu hükümeti yıkmak istiyor. O zaman bu baskını önlemek için biz bu girişimi yerle bir edelim. Bunun çözümü, tüm milleti bir araya getiren, güçlü bir hükümettir. Bu hükümeti, milli seferberlik hükümeti halinde genişletmek gerekiyor."

‘TAYYİP ERDOĞAN'SIZ BİR ÇÖZÜM YOK'

Tüm siyasi partilerin teröre karşı bir araya gelmesi gerektiğini kaydeden Perinçek, "Türkiye bu ortamdan, Cumhurbaşkanına sınırsız yetki vermekle çıkamaz ancak Tayyip Erdoğan'sız bir çözüm de yoktur. Bunu görmemiz lazım. Çünkü AKP Mecliste çoğunlukta. Bugün seçim olsa yine aynısı olacak. Bundan dolayı AKP'siz bir milli çözüm yok. Tüm güçleri birleştireceksek, böyle bir güç var. Onu dışlayıp, 'diktatör' dediğiniz, onu hedef aldığınız zaman Amerika ile birleşmiş, onun planlarına ortak olmuş oluyorsunuz. O yüzden bu planları bozmamız için, bir olmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.


 
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Doğu PerinçekErdoğan
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