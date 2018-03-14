PKK'lı teröristlerin cesaret hapı mı bitti: 800 bin adet yakalandı

Terör örgütü PKK'nın Afrin yakınlarında kurduğu cesaret hapı olarak da bilinen uyarıcı ilacı Captagon fabrikasının ele geçirilmesinin ardından, Türkiye'den Suriye'ye gönderilmek istenen 800 bin adet ilaç yakalandı.

İstanbul’da bir minibüste, mide ilacı kutularına yerleştirilmiş cesaret artırıcı, uyuşturucu etkisi yapan, psikolojik tedavilerde kullanılan 800 bin adet ilaç yakalandı. İlaçların Kilis üzerinden Suriye’ye gönderileceği ortaya çıktı.

‘AFRİN’E GİDİYORDU’

İstanbul Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube ekipleri, Bağcılar’da seyir halindeki bir minibüse operasyon düzenledi. Durdurulan minibüsteki 3’ü Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre araçta yapılan aramada, mide ilacı kutularına yerleştirilmiş 800 bin adet psikotrop madde içeren antidepresan ilaçlar ele geçirildi.

İstanbul ayağı çökertilen kaçakçılık çetesinin, ilaçları önce Kilis’e oradan da yine başka bir kaçakçı grubuyla Suriye’ye göndermeye çalıştığı tespit edildi. Cesaret artıran, uyuşturucu etkisi yapan, psikolojik tedavilerde kullanılan ilaçların Afrin’e gönderileceği iddia edildi. Soruşturma genişletildi. Bu kadar büyük miktarda psikotrop madde içeren ilacın nasıl elde edildiği ve ilaçların Suriye’deki YPG’li teröristlere gidip gitmediği de araştırılıyor.



SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLİYOR

Psikotrop madde ya da psikoaktif madde, asıl olarak merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh halinde, bilinçlilikte ve davranışta geçici değişikliklere neden olan kimyasal madde olarak tarif ediliyor.