S-400 füzeleri için Rus basınından Türk Bayraklı fotoğraf

S-400 füzeleri için Rus basını bu fotoğrafı kullandı

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan S-400 füze sistemleriyle ilgili anlaşmanın ardından ilk iki bataryanın sevki konusunda görüşmeler sürerken, Rus basını konuyu okurlarına ilginç başlık ve görsellerle verdi.

Life.ru haber sitesi haberi; Gökyüzü'nün Anahtarları, Türkiye S-400'leri kime karşı kullanacak? başlığı ile okurlarına verdi. Mikhail Kotov imzasını taşıyan haber analizde RIA Novosoti'den Grigory Sysoev'in yaptığı Türk Bayraklı kolajı geniş okurların ilgisini çekti.

Kotov haberinde, S-400 füzelerinin ilk kez NATO teşkilatı içerisinde geniş bir coğrafyada konuşlanacağına dikkat çekerek, çıkabilecek yeni krizlere Türkiye ile Rusya'nın birlikte çözüm üreteceğini ifade etti.

Kotov, analizinde Güven, Sadelik ve İşlev vurgusu yaparak, silah pazarında yazılı olmayan kurallara dikkat çekerek, Ankara'nın yıllardır silah tedariği konusunda oldukça tecrübeli bir alıcı olduğuna dikkat çekiyor. Kotov, 'Türkiye Rus S-400 füzeleriyle kimi hedef alıyor?' sorusuna cevap ararken şu tespitlerde bulunuyor; "

Silah piyasasındaki en ilginç ve şimdiye kadar inanılmaz gelişmeler.

Bir NATO ülkesi olan Türkiye, Rus uçaksavar kompleksleri S-400 almaya kararlı olduğunu bildirdi. Erdoğan'ın bunu neden yaptığını ve Rus silahlarını kimin karşısında kullanacağını yaşayarak anlayacağız.

Dünya silah piyasasında konuşulmayan bir kural vardır: Satın aldığınız yüksek teknoloji silahları, müttefiklerden veya en azından savaşa girecek olmadığınız ülkelerden edinmek daha önemlidir.

BATI TÜRKİYE'Yİ EN ZOR ZAMANLARINDA YÜZ ÜSTÜ BIRAKTI

Almanya'nın 25 yıl aradan sonra yeniden silah ambargosuna sarıldığı bir dönemde, Amerika'nın çok sayıda silah ve sistemi 'Parasıyla' satın alamadığı Ankara'nın, Rusya ile kurduğu silah alış-verişinin S-400'lerle karmayacak gibi görünüyor.

1952 yılından yakın tarihe kadar ABD'nin en yağlı silah müşterilerinden biri olan Türkiye'nin, sık sık yaşadığı engelleri, kendi milli silah sistemlerini üretmekte buldu. Ancak yüksek teknoloji ve deneyim gerektiren hava savunma sistemleri konusunda, Ankara, Rusya'yı tercih ederek, 'Müttefik seçimi' yerine güven ve ticarette sadeliği tercih etti.

NATO ittifakı içinde bazı ülkelerin S-400 alımına sıcak bakmaması, Türkiye'nin tercihini etkilemedi.

Hava savunma sistemi konusunda NATO ve batıya bağımlı kalmaktan kurtulan Türkiye, S-400 füzeleri ile NATO hava kuvvetlerinde görev yapan savaş uçakları arasında çıkabilecek teknik sorunları aşabilecek düzeyde teknoloji ve uzman kadrosuna sahip.

Life.Ru yazarı Mikhail Kotov tam da burada Rusya'nın NATO ile Ankara arasında yaşanabilecek yüksek riskli teknik krizlerin çözümüne katkıda bulunacağını söylüyor.

Rusya için S-400 ticaretinin para kazanmaktan çok daha büyük anlam taşıdığını ifade eden Kotov Çin ve Hindistan ile Belarus'a verilen sistemlerin daha gelişmişinin Türk topraklarına konuşlandırılacağına işaret ediyor. Geliştirilmiş S-400'lerin, ABD'nin 5. nesil savaş uçaklarını 175 ila 200 KM'den durdurabildiğini yazan Kotov, bu durumun bölgede kurulu savunma nizamının tamamen değişmesini sağlayacağını iddia ediyor..

S-400 FÜZELERİ BİRLİKTE GELİŞTİRİLEBİLİR

Türkiye'nin Almanya ve ABD ile yaşadığı sorunların S-400 hava savunma sistemlerinin tercih edilmesini kolaylaştırdığı aşikar. Ancak asıl önemli nokta, Ankara ile Moskova arasında imzalanan anlaşmanın detaylarında gizli. Henüz tam olarak bilinmese de, her iki ülkenin uzmanları, anlaşmanın ortak üretimi, hatta uzun vadede Türkiye'nin S-400'lerin geliştirilmesinde yer alacak paydaş gibi bir havanın estirilmesi.

Tüm bunlar her iki ülke savunma çevrelerinin ortak beklentisi de olabilir. Ancak, ABD'nin Suriye'de bir terör örgütüyle aynı yatağa girmesi, Almanya'nın her krizde silah satışları kartını masaya koyması, Türk halkının onurunun kırılması pahasına devam ettirilmek istenen pazarlıklar, Türkiye'nin savunma ve silahlanma geleneğinde köklü değişiklikleri de beraberinde getirebiliyor.

TSK'DA RUS SİLAHLARI

1990'lı yıllarda azan PKK terörü ile mücadelenin en yoğun olduğu aylarda, PKK'nın oluk oluk kan döktüğü günlede, Alman hükümetinin uyguladığı ambargoyu hatırlatan uzmanlar, Rus malı zırhlı personel taşıyıcıların büyük güç verdiğini hatırlatıyor. Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, eski Başbakanlardan Tansu Çiller hükümetleri dönemlerinde Ukrayna'dan satın alınan Rus malı zırhlı personel taşıyıcılarla ilk kez doğu bloku silahlarını kullanan Mehmetçik, daha sonra PKK'lı teröristlerin yoğun olarak kullandığı Kaleşinkof marka uzun namlulu silahlarla sahada oldukça etkili operasyonlar düzenledi.