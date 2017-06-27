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27 Haziran 2017 Salı 23:06

Samsun Terme'ye şehit ateşi düştü: Sinan Hamza'nın evinde yas var

Uludere'de şehit olan 3 askeden Jandarma Komando Çavuş Sinan Hamza'nın Samsun'un Terme İlçesi'ndeki ailesine acı haber verildi.

Samsun Terme'ye şehit ateşi düştü: Sinan Hamza'nın evinde yas var
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Samsun Terme'ye şehit ateşi düştü: Sinan Hamza'nın evinde yas var



Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde şehit olan 3 askeden Jandarma Komando Çavuş Sinan Hamza'nın Samsun'un Terme İlçesi'ndeki ailesine acı haber verildi.
Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde Milli Jandarma Komando Taburu'na bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda, şehit olan 3 askerden biri olan Jandarma Komando Çavuş Sinan Hamza'nın Samsun'un Terme İlçesi'nde yaşayan dedesi ve babaannesine acı haber verildi. Babası İsmail Hamza'nın yıllar önce vefat ettiği annesi Ayşe Hamza'nın da Trabzon'da yaşadığı belirtildi. Şehidin dedesi Ali ve babaannesi Medine Hamza'nın nüfusuna kayıtlı olduğu ifade edildi. Terme Kaymakamı Emin Alıcı ve Belediye Başkanı Şenol Kul ile askeri yetkililer, Terme İlçesi'nde bulunan Ali ve Medine Hamza çiftine acı haberi verdi.
Şehit komando çavuş Sinan Hamza, yarın Trabzon'un Araklı İlçesi Taştepe Mahallesi'nde ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

 
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