Sandıklar bir kez daha birinci " Kesimoğlu" dedi

Kırklareli'nde 31 Mart yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazlar sonucunda yeniden yapılan oy sayımının ardından sandıktan bir kez daha Bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu çıktı.

SAYILSIN MI, SAYILMASIN MI?

Seçimlere bağımsız belediye başkan adayı olarak giren Mehmet Siyam Kesimoğlu, 248 oy fark ile cumhur ittifakı adayı Derya Bulut'u geride bırakarak Kırklareli Belediye Başkanı seçilmişti.

Oyların yeniden sayılması için Cumhur ittifakı adayı Bulut tarafından seçim sonuçlarına itiraz edilmesinin ardından, bir itirazda yarışı kazanan Kesimoğlu'ndan gelmiş ve İl seçim kurulu sayım durdurma kararı alarak Kesimoğlu'nun itirazını kabul etmişti.

YSK "SAYILSIN" DEDİ

İl seçim kurulunun kararını tanımayarak kaldıran Yüksek Seçim Kurulu oyların yeniden sayılması noktasında son sözü söylemişti.

112 OY FARK İLE BAŞKAN KESİMOĞLU

İki gündür devam eden oy sayım sonuçları bu akşam itibariyle Mehmet Kesimoğlu'nun 112 oy fark ile sandıktan çıktığını bildirmesi ile kesinlik kazandı. Yeniden yapılan seçim sonuçlarına göre sandıktan ikinci defa birinci çıkan Mehmet Siyam Kesimoğlu Kırklareli'nin Bağımsız Belediye Başkanı oldu.

MAKAM ODASINDA OYUN HAVASI OYNADI

Başkan Kesimoğlu'nun zaferini duyan sevenleri konvoylar oluştururken, bir çok seveni de belediye başkanlık makamı girişinde sevgi gösterilerinde bulundu. Başkanlık makamına gelen Kesimoğlu, sevenlerinin alkışları eşliğinde makam odasında oyun havası oynarak zaferini kutladı. Haber: KEMAL KAÇMAZ