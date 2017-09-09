Şehit ateşi Sivas'a düştü: Adnan Saka Sivas'ta toprağa verilecek
Van'ın Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç, radar kulesini kontrol etmek için gittiği sırada Özalp ilçesine bağlı Aşağıakçagül Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Acı haberin ardından şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Evli ve 6 yaşında Yusuf Ali adında bir çocuğu olan şehidin 10 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi.
Şehidin cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan polis şehitliğinde toprağa verilecek.