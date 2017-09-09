Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108452
ALTIN
147.660
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5051
EURO
4.1028
Kocaman; Çaba harcadık, ne yaptıysak olmuyor
Son Dakika
Kocaman; Çaba harcadık, ne yaptıysak...
Real Madrid yine evinde puan kaybetti
Real Madrid yine evinde puan...
Kayserispor üç puanı iki golle aldı
Kayserispor üç puanı iki golle...
Premier Lig'de favoriler kazandı
Premier Lig'de favoriler kazandı
Beşiktaş, Karabük deplasmanından üç puanla döndü
Beşiktaş, Karabük deplasmanından üç puanla...

Şehit ateşi Sivas'a düştü: Adnan Saka Sivas'ta toprağa verilecek

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Aşağıakçagül Mahallesi'nde şarampole devrilen zırhlı polis aracında şehit olan polis memuru 39 yaşındaki Adnan Saka'nın acı haberi memleketi Sivas'a ulaştı.

Şehit ateşi Sivas'a düştü: Adnan Saka Sivas'ta toprağa verilecek

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Aşağıakçagül Mahallesi'nde şarampole devrilen zırhlı polis aracında şehit olan polis memuru 39 yaşındaki Adnan Saka'nın acı haberi memleketi Sivas'a ulaştı.

09 Eylül 2017 Cumartesi 23:48
Şehit ateşi Sivas'a düştü: Adnan Saka Sivas'ta toprağa verilecek

Şehit ateşi Sivas'a düştü: Adnan Saka Sivas'ta toprağa verilecek


Van'ın Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç, radar kulesini kontrol etmek için gittiği sırada Özalp ilçesine bağlı Aşağıakçagül Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada 1 polis şehit olurken, 3 polis de yaralandı. Şehit olan polis memurunun acı haberi memleketi Sivas'ta Kızılırmak Mahallesi Çukur Pınar Sokak'ta bulunan baba evine ulaştı. Acı haberi anne Mukadder ve baba İbrahim'e Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya ve diğer yetkililer verdi.

Acı haberin ardından şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Evli ve 6 yaşında Yusuf Ali adında bir çocuğu olan şehidin 10 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan polis şehitliğinde toprağa verilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran PKK'lı öldürüldü
Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran PKK'lı öldürüldü
Mezarlık yandı, şehitlikteki Türk Bayrağı yanmadı
Mezarlık yandı, şehitlikteki Türk Bayrağı yanmadı
Zafer Çağlayan hakkında tutuklama kararı: Tam bir skandal
Zafer Çağlayan hakkında tutuklama kararı: Tam bir skandal
Zafer Çağlayan hakkında tutuklama kararı; FETÖ'cülerin istediği oldu
Zafer Çağlayan hakkında tutuklama kararı; FETÖ'cülerin istediği oldu
Milli İHA'lar teröristlerin kabusu oldu: 3 bini etkisiz hale getirildi
Milli İHA'lar teröristlerin kabusu oldu: 3 bini etkisiz hale getirildi
Düğüne ambulansla gitmişler: Bakanlık o şahısları arıyor
Düğüne ambulansla gitmişler: Bakanlık o şahısları arıyor
Bilim dünyasının acı kaybı: Şerif Mardin hayatını kaybetti
Bilim dünyasının acı kaybı: Şerif Mardin hayatını kaybetti
Türk Bayrağı'nı çöpe attılar
Türk Bayrağı'nı çöpe attılar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim