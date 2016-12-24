Şehit haberlerinden bunalan vatandaş Atatürk büstüne çıktı

Bölücü terör örgütü PKK ve Suriye'de PYD/PKK - DAEŞ saldırıları sırasında şehit düşen asker ve polislere üzülen vatandaş soluğu Atatürk anıtında aldı. Atatürk büstüne çıkan vatandaş slogan atmaya başlayınca devreye polisler girdi.
POLİS GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİ
Adıyaman Sümer Meydanında bulunan Atatürk Büstünün üzerine çıkan ve “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganı atan şahıs polis tarafından indirildi.
Edinilen bilgiye göre, Sümer Meydanında Atatürk Büstüne çıkan Ahmet Bal isimli vatandaş “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganı atmaya başladı. Sümer Meydanında sabit görevde bulunan polisler hemen şahsın yanına giderek heykelin üzerinden inmesini istedi. Şahıs slogan atmaya devam edince polisler şahsı kendileri indirdi.
Şahsın GBT’sini sorgulayan polis ekipleri daha sonra şahsı ikametine teslim etmek için polis aracına bindirip olay yerinden uzaklaştı.