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Sen misin ucuz emkek satan, Fırıncıya saldırı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde fırın sahibi aileden 3 kişi, ucuza ekmek satan rakip fırının sahibi Bayram Tetik'i darp ederek burnunu kırdı. Saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi..

Sen misin ucuz emkek satan, Fırıncıya saldırı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde fırın sahibi aileden 3 kişi, ucuza ekmek satan rakip fırının sahibi Bayram Tetik'i darp ederek burnunu kırdı. Saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi..

05 Nisan 2019 Cuma 09:47
Sen misin ucuz emkek satan, Fırıncıya saldırı

Sen misin ucuz emkek satan, Fırıncıya saldırı



Vatandaşlara ucuz ekmek satan fırıncıya rakipleri saldırdı. Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ndeki Ormanlı belde merkezinde, fırın sahibi Bayram Tetik (43) aracına ekmek yüklediği sırada yanına aynı beldede fırın sahibi olan Y.S., A.S. ve M.S. geldi. İki taraf arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. M.S.'nin yumruk attğı Bayram Tetik'in burnu kırıldı. Kavgayı, çevredeki esnaf ayırdı. Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Bayram Tetik, rakip fırın sahiplerinin, kendisine 250 gram ekmeği 1 liradan sattığı için saldırdığını söyledi.


"EKMEĞİ 1.5 TL'DEN SATSIN"

Edinilen bilgilere göre enflasyonla mücadele kapsamında ekmeği 1 liradan sattığını ve satmaya devam edeceğini belirten Tetik, jandarmaya giderek, saldırganlardan şikâyetçi oldu. Jandarma 3 saldırganın ifadesine başvurdu. Y.S. ifadesinde Bayram Tetik'in ekmeği 1 liradan satması nedeniyle zor durumda kaldıklarını, ekmeğin her yerde olduğu gibi 1.5 liradan satılmasını istediklerini, bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını anlattı. Saldırı anı fırının güvenlik kamerasına da yansıdı.

Anahtar Kelimeler:
OrmanlıEreğli
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