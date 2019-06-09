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Şeyma öğretmen can verdi, ailesi yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesi Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Şeyma Güzel Dilmaç, eşinin kullandığı aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybetti...

Şeyma öğretmen can verdi, ailesi yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesi Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Şeyma Güzel Dilmaç, eşinin kullandığı aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybetti...

09 Haziran 2019 Pazar 23:15
Şeyma öğretmen can verdi, ailesi yaralı

Şeyma öğretmen can verdi, ailesi yaralı



Tutak Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Şeyma Güzel Dilmaç'ın eşinin kullandığı otomobil, Erzurum'un İspir ilçesi yakınlarında kaza yaptı. Feci kazada sürücü Muhammet Dilmaç, çocukları Ravza Dilmaç, öğretmenin kız kardeşi Büşra Güzel ve İsmail Dilmaç yaralandı. Muhammet Dilmaç, çocukları Ravza Dilmaç, öğretmenin kız kardeşi Büşra Güzel ve İsmail Dilmaç hastaneye kaldırıldı. Şeyma öğretmen ise kurtarılamadı.

TRAKTÖR ANİDEN YOLA FIRLADI

Erzurum'un İspir ilçesinde aniden yola çıkan traktöre çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada, otomobildeki 31 yaşındaki öğretmen Şeyma Güzel Dilmaç öldü, eşi, çocuğu ve kız kardeşi ile bir yakını ise yaralandı. Dilmaç ailesinin Ramazan Bayramı tatilini memleketleri Rize'de geçirdikten sonra Ağrı'nın Tutak ilçesine dönmek için yola çıktıkları belirtildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İspir ilçesine bağlı Madem Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 

Ağrı'nın Tutak İlçe Müftülüğü'nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapan Muhammet Dilmaç, aniden yola çıkan traktöre çarpmamak için yönetimindeki otomobilin direksiyonunu kırdı.

Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarpıp taklalar atarak, karşı şeride geçerek, park halindeki kamyona çarptı. Kazada, otomobilden fırlayıp kamyonun altına giren Tutak Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Şeyma Güzel Dilmaç ile eşi sürücü Muhammet Dilmaç, çocukları Ravza Dilmaç, öğretmenin kız kardeşi Büşra Güzel ve İsmail Dilmaç yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şeyma Güzel Dilmaç, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.


KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Otomobil hurdaya dönerken, kaza anı ise bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma, kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayı gören vatandaşlar, traktörün aniden yola çıktığını, hızlı olduğunu öne sürdükleri otomobilin aniden yola çıkan traktöre çarpmamak için manevra yaptığını, refüje çarparak takla attığını söyledi. Görgü tanıkları, ani fren sesi sonrası otomobili havada gördüklerini belirtti.


BAYRAM TATİLİNDEN DÖNÜYORLARDI

Memleketleri Rize'de Ramazan Bayramı tatilini geçiren Dilmaç ailesinin görev yaptıkları Ağrı'nın Tutak ilçesine dönmek için yola çıktıkları belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
TutakErzurumİspirRizeMadem Köprübaşı Mahallesi
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