Son dakika | Erdoğan; Seçimden sonra OHAL kaldırılabilir!

CNNTürk canlı yayın programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim süreci ve sonrasına dair önemli mesajlar verdi.

Son Dakika, Yoğun seçim trafiği sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin ve Mersin'den önce tarsus'ta olduğunu, temel atma törenlerine katıldığını, oradan da Hatay'a geçtiğini aktardı. Erdoğan "Hava sıcaklığı 35 ile 39 derecE arasındaydı tüm bunlara rağmen vatandaş sabretti. Ondan sonra da Ankara'ya geldik" dedi.

Erdoğan muhtarlar ile 47. toplantılarını yaptığını, 2500 muhtarı ağIrladıklarını belirtti. Muhtarların sorunlarını ifade ettiği formların ciddi şekilde takip edildiğini ve ilgili birimlere gönderildiğini aktardı. Erdoğan "Ben bugünkü havayı görünce bakıyorum ki vatandaş seçimin havasına tam manası ile girmiş" dedi.



Erdoğan şairler Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'un ölüm yıldönümlerinin hatırlatılması üzerine "Bir duruşu olmalı insanın; Bir bakışı, Bir anlayışı, Bir aşkı, Bir davası olmalı" şiirini okudu.

Abdürrahim Karakoç'un Mihriban şiirine de değinen Erdoğan, "Mihriban O'nun hem dava hem sevda şiiridir" diyerek bir başka şiirini okumak istediğini ifade etti. Erdoğan, Karakoç'un "Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar, Haktan, hakikatten yana bakın siz" dizelerini okudu.

SEÇİM BEYANNAMELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan beyanname sorusu üzerine "Bizim beyannamemizin detayı, tefarruatı neden muhalefeti rahatsız ediyor? Biz burada bir tecrübeyi gündeme getiriyoruz. 16 yılın tecrübesini konuşuyoruz. Türkiye'de ne eksik ne fazla bunu gördük. Bunlar çırak bile değil. Çırağa bakkalı emanet eder misiniz? Halkımıza 'bize baş uzmanlık için icazet verin' diyoruz. Bir ekibimiz var bu ekip aylardır çalışıyor. Hem bizzat bakan arkadaşlarımın katkıları var, hem sivilde olan arkadaşlarımızın katkıları var." dedi.

Erdoğan CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin teröre karşı bir şey söylemediğini ifade ederek "İnce'nin yeni yönetim şeklinde bir anlayışı var mı duymadım ben. Teröre dair bir şey söyledi mi ben duymadım. Ben meydanlarda terörü anlatıyorum. O terörle mücadele eden komutanın üzerinden gidiyor. Biz kaç teröristi etkisiz hale getirdik bunu anlatıyoruz. O, 'dökülün meydana' diye Diyarbakır'da halkımızı sokağa döken Demirtaş'ı ziyaret ediyor. Bunlar proje örgüttür. Bu proje örgüt ile dayanışmayı anlamak mümkün değil. Edirne'de böyle bir zaatı ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL

Bakınız bu Kanal İstanbul projesini anlamayan ekranlerı başında bizi izleyenlere sesleniyorum, ne İstanbul'u ne de Türkiye'yi anlayabilirler. Demeki böyle bir dertleri yok. Benim böyle bir derdim var. Bu derdim yeni başlamadı. Dedim ya çıraklık ya kalfalık. Çıraklık kalfalık durumunuz olsa anlardınız. Biri Demirel, iki Özal, üçü Erdoğan, dördüncüyü de ben yapacağım diyor. İnce ince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Derslerine daha iyi çalışması lazım.

"YENİ YÖNETİM SİSTEMİNİ SON HAFTA ANLATACAĞIM"

Erdoğan "Yeni yönetim sisteminde ne var ne yok. Son hafta ben bunları anlatacağım. Bakan sayısı nereye iniyor. Şimdi açıklamayalım bunları. Sermayeyi bitirmeyelim." dedi.

İNCE'NİN TRT TEPKİSİ

Erdoğan "Burada mesafeyi iyi korumak lazım. Sayın ince TRT ile bir mücadelenin içerisine giriyor. Yok çıkmayacakmış. Keşke TRT'de bu yayınlar olmasa. O TRT'ye değil Türkiye'ye talipmiş" dedi.

İNCE'NİN "TOPLUMU KUTUPLAŞTIRIYOR" İDDİASI

Erdoğan'a Muharrem İnce'nin çılgın projesi soruldu. Erdoğan'a "Muharrem İnce'nin çılgın projesi, mutluluk, huzur, barış olarak açıklanıyor. İnsanlar, toplum size göre kavgalı mı? " sorusuna Erdoğan "O yeter işte. Dün gençlere söylediğim gibi onlar bir ön açtılar biz de söyledik. Çalışma Sosyal ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı, gençleri ilgilendirdiği için söyleyelim dedik. 'Ben şimdi mezun oluyorum, halim ne olacak?' diye sordular. Onları o ilgilendiriyordu. Yeni haftada açıklayacağız.

Sayın İnce'nin performansını takip etmek işim değil. Ben biz ne durumdayız diye bakarım. Fakat söylediğiniz bir proje değil temennidir. Mutluluğu, huzuru neyle getirecek? Bunu ortaya koyması lazım. Biz Türkiye'yi dört ana hususun üzerinde yükselteceğiz. Biz bir şey söylüyorsak 'onu ben söylemiştim' diyor, yalan söyleme neyi söyledin?" şeklinde cevap verdi.

ŞEHİR HASTANALERİ

Erdoğan "Benim garip gureba vatandaşım buralara geldiğinde okadar mutlu oluyor ki. Gidiyorum gözler idoluyor. Ey Tayyibim sen bu hastaneyi yaptın ben ne davarımı sattım , ne altınımı sattım diyor. Sağlık mutluluk diyorsak bu. Geldiğimizde çürük ambulans vardı. Şimdi hava ambulans, helikopter, paletli ambulans var. Paletli ambulanslar ile büyün işleri görüyoruz. Bay İnce bunları ne ile anlatacaksın, bunları nasıl görmezden gelirsin." ifadelerini kullandı.

"MAN ADASI ADALET DUVARINA ÇARPTI"

Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tür iftiraları çok çirkin bu da adalet duvarına şçarptı. Kılıçdaroğlu iftirasının bedelini buldu. Hırsızlık ithamının ciddi bir cezai yaptırımı olduğunu biliyorum." dedi. Erdoğan "Parlamentodaki bütün milletvekilleri hırsız diyor. O zaman sen de hırsızsın o da hırsız. Parlamento gibi kutlu mekanın mensuplarını böyle bir ithamla kabullenmek olur mu? Bizim arkadaşlarımızın hepsi dava açıyor. Arkadaşlarımız davalarını açıyor.Yasa, yargı ne gibi karar verir bunu bilemem. Hırsızlık ithamının cezai müeyyidesi olduğunu ben biliyorum." şeklinde konuştu.

Cumhur ittifakı ile ayrımı bir kanara koyalım bütünleşmeyi başaralım. Patlamentonun çalışması ağır olusa yasa üretmede parlamento ağır giderse siz de yürütmede daha hızlı bir çalışmayı ortaya koyamıyorsunuz. Cumhurbaşkanı yasa yapacak diyorlar. Cumhurbaşkanının yasa yapma yetkisi yok. Sadece kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi aldı .

Cumhurbaşkanlığı sistemi nereden çıktı diye düşündüğünüz oldumu sorusuna Erdoğan 'A'dan Z'ye bunları düşünerek bu adımı attım, 11 sene başbakanlık 3,5 sene cumhurbaşkanlığı yaptım, dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin neredeyse tamamını gezmiş dolaşmış bir liderim. Yerel modellerde Merkezi yönetimlerde sistem nedir gören bilen birisiiyim. Benim aslında Başkanlık sistemi ile ilgili ilk açıklamam Müderrisoğlu ile yaptığım bir programdaydı. O zaman bunun gerekli olduğunu söylemiştim. Bu benimle olmuş bir süreç değil. Özal, Demirel, Türkeş de bunu savundu. Oradan gelenler bile bunu şimdi reddetmeye başladılar. Bu sistemi uygulayanlar bunda netice elde ettiler." dedi.

"BAŞKANLIK SİSTEMİ KOALİSYON SİSTEMİ OLMAMALI"

Erdoğan "Başkanlık sistemi için "Bu sistem aslında koalisyondan ayıklanma sistemidir. Görünüşte 50+1 zorda olsa bu işi netleştirecek olan halk, belli bir yere doğru kararını verip sevk edecek dedi. Türkiye geçmişten bugüne koalisyonda netice alamamıştır geri gitmiştir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Biz bürokrasiden çok çektik, teknotratlar hükümeti düşünmem. Bürokratik oligarşi içerisinde yoğrulmuş, erimiş bitmiş değil, siyasi vizyon sahibi olacak" dedi.

FETÖ İLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ ile mücadelenin nasıl gittiğine dair soruya "Mücadelede bizim 15 Temmuz gecesindeki sıcaklık ne ise şuanda da o devam ediyor. Biz asla taviz vermeyeceğiz. Yıl sonuna kadar bu davaları bitirme kararındayız. Bu akşam burada özellikle bir şey söyleyeceğim. CHP'nin seçim beyannamesinde FETÖ ile ilgili bir mücadele yok. Terörü de es geçmişler, çünkü beraber geziyorlar. Seçim sonrası OHAL'i masaya yatırıp gözden geçirip onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onunla ilgili çalışma yapacağız." şeklinde cevap verdi.

KANDİL VE SİNCAR: KANDİL MAHMUR'DAN BESLENİYOR

Erdoğan "Bir tehdit olması halinde Bağdat yönetimi ile bu konuyu görüşürüz, Bağdat 'biz çözeriz derse ne ala, demezse Kandil'i de vururuz, Sincar'ı da vururuz. BM'nin Mahmur'u da çözmesi lazım. Orası bir kuluçka yuvası. Kandil, Mahmur'dan besleniyor." dedi.

"MÜNBİÇ KONUSUNDA POMPEO SÖZÜNÜ TUTARSA..."

Erdoğan, Suriye'de YPG varlığı için "Pompeo kabul gösteriyor, Fırat'ın doğusuna çıkarılacaklar, sözünün arkasında durursa Münbiç sorununu hızla halletme imkanını görmüş oluruz." dedi. Cumhurbaşkanı "Teröristler temizlenene kadar mücadeleyi yürüteceğiz, hassasiyetimiz Suriye'nin Kuzey'inde. 4 bin, 5 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Benim bu açıklamamdan da rahatsız olanlar var. Neden rahatsız oluyorsun, aksi takdirde benim vatandaşım rahatsız oluyor. Cerablus'ta da DEAŞ'ı çıkardık. Kandil ve Sincar'da da aynı" ifadelerini kullandı.

BEDELLİ VE KÜRT SORUNU

Erdoğan bedelli sorusuna, askeri operasyonların sürdüğü bir ortam olduğunu hatırlatarak "Bedelliyi hemen çıkarırsak bu yanlış olur ve halkımız 'ne yapıyorsunuz' der. Seçimden sonra askeri boyutunu ekibmizle değerlendiririz." cevabını verdi.

Erdoğan daha önce Kürt sorununun çözümü için çaba sarf ettiğinin hatırlatılması üzerine "Ben 2005'te Diyarbakır'da böyle bir sorun varsa bu benim sorunumdur dedim. Bugün terör ile mücadele var ve son teröriste kadar sürecek. İnkar politikalarını, red politikalarını biz kaldırdık. Kürt kardeşimizi kendi devletine düşman hale getirdiler. Diyarbakır'da 6-7 Ekim'de 53 kürt evladını öldürenler senin temsilini alacak kişiler olamaz. İşte 24 haziran bunlara gerekli cevabı verme günüdür" dedi.