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18 Nisan 2017 Salı 00:29

Son Dakika, OHAL Üç ay daha uzatıldı; MGK tavsiye etti

Bakanlar Kurulu Toplantısında olağanüstü halin 3 ay süreyle uzatılması kararı alındı. OHAL ile ilgili açıklama Numan Kurtulmuş'tan geldi.

Son Dakika, OHAL Üç ay daha uzatıldı; MGK tavsiye etti
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Son Dakika, OHAL Üç ay daha uzatıldı; MGK tavsiye etti

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakanlar Kurulu toplantısında, MGK’nın OHAL tavsiyesinin değerlendirildiğini belirten Numan Kurutlmuş, 19 Nisan 2017 saat 01.00’den itibaren olağanüstü halin 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin TBMM'ye konunun arz edilmesi yazısı kaleme alındığını söyledi.

Yapılan seçimin bir parti seçimi olmadığını da vurgulayan Kurtulmuş 16 Nisan'da Türkiye, milletvekili seçimi ya da belediye başkanı seçimi yapmadı. Yani şu oy şu partinin oyu, bu oy şu partinin oyudur diyemeyiz. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bu sonuçlarla herhangi bir partinin falanca seçimde aldığı sonuçların kıyaslanması siyasi mantık bakımında doğru değildir." ifadelerini kullandı.

MGK'DAN OHAL AÇIKLAMASI

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 50 dakika sürdü.
MGK toplantısında, yurt bütününde uygulanan olağanüstü halin değerlendirildiği belirtilerek, demokrasinin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ardından yayımlanan bildiride, anayasa değişikliği halk oylamasının ülkenin her yerinde huzur ve güven ortamı içinde geçmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edilerek, bu konuda katkısı olan tüm kurumlara ve güvenlik görevlilerine teşekkür edildi.

Bildiride, "Yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 22.30'da başladı ve yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Görüşme sonrasında açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, MGK'nın tavsiye kararı ele alınarak OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına karar verildiğini ve konuyla ilgili yazıyı TBMM'ye gönderildiğini belirtti.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;
"Yüzde 85'in üzerinde bir katılım vatandaşlarımızın demokrasiyi sahiplenmesi konusunda önemliydi. Türkiye son derece olgun, demokratik olarak gelişmiş bir seçim kampanyası geride bıraktı. Evet diyenler, Hayır diyenler oldu, bireysel olarak kanaatlerini açıklayanlar oldu. Son derece olgun, keyifli ve barışçıl bir şekilde kampanya sürecini geride bıraktık."

"Sandık günü hem sandık başındaki güvenlik meselesi, hem oyların her sandığın mutlaka sonuçları alarak YSK ve il seçim kurullarına bildirilmesiyle birlikte bütün sandıklar güvenli şekilde merkezlere ulaştırılmış ve erken saatlerde seçim sonuçları elde edilmiştir. Bunların hepsinin üstünde böylesine önemli ve kapsamlı reformun millet iradesiyle gerçekleşmiş olmasıdır."

"KAZANAN MİLLET VE DEMOKRASİ OLMUŞTUR"

"Hiçbir dış etkinin, baskının gölgesinin olmadığı son derece temiz bir millet iradesiyle Türkiye belki de çok önemli yönetim sistemi değişikliğini ortaya koydu. Bu sonuçla birçok açıdan baktığımızda kazanan millettir ve demokrasidir. Milletimizin tamamı kazanmıştır."

"Bundan sonraki süreçte TBMM'ye düşen aradaki uyum sürecini hızlı şekilde gerçekleştirmek. YSK'nın kararını bekleyeceğiz. Resmen belirtmesiyle birlikte hemen Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. 18 maddenin her birisi hemen uygulamaya konulacak. Bu uyum süreci konusunda parlamentonun seri şekilde çalışarak süreyi başarılı şekilde geçireceğine eminim"

"OHAL'İN 3 AY UZATILMASIYLA İLGİLİ YAZI KALEME ALINDI"

"Bakanlar Kurulu toplantımızda, MGK'nın tavsiye kararı ele alınarak, 19 Nisan 2017 saat 01.00'den itibaren olağanüstü halin 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin, TBMM'ye konunun arz edilmesi yazısı kaleme alındı ve Bakanlar Kurulu kararı imzalandı. Konu TBMM'ye gelecektir ve onayıyla 3 ay daha uzatılacaktır"

MÜHÜRSÜZ OY PUSULALARI HAKKINDA

"YSK seçim günü yaptığı açıklama ile konuyla ilgili olarak YSK'nın görüşlerini açık şekilde ortaya koydu. Bu konunun tarafı değiliz. Tarafı olmadığımız bir konuda açıklama yapmamız doğru değildir."

"ARTIK SİSTEMİN HAKEMİ DE HAKİMİ DE MİLLETİN KENDİSİDİR"

"Bu aziz millet işinin sahibidir. Sistemin de, Türkiye'deki siyasi süreçlerin de hakemi milletimizin kendisidir. Milletimiz bu süreçte ne şekilde karar verirse, yasa gerektiren konu olursa milletvekilleri vasıtasıyla yerine getirilir. Türkiye'de bundan sonra sözün de kararın da yegane sahibi millettir. Artık sistemin hakemi de hakimi de milletin kendisidir"


 
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