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Suriye'de kalleş saldırı, 1 şehidimiz var

Suriye Azez'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker ise ağır yaralandı..

Suriye'de kalleş saldırı, 1 şehidimiz var

Suriye Azez'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker ise ağır yaralandı..

31 Mart 2019 Pazar 15:14
Suriye'de kalleş saldırı, 1 şehidimiz var

Suriye'de kalleş saldırı, 1 şehidimiz var


Suriye'nin Melkiye bölgesinde bulunan Türk askerlerinin olduğu alana PKK/PYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda bir askerimiz şehit düştü.

Olay, saat 10.00 sıralarında TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Azez ile Afrin kentleri arasındaki Melkiye bölgesinde meydana geldi. 

Saldırıda 1 asker şehit olurken, yaralanan 1 asker ise bölgeden tahliye edilerek tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Teröristlerin havanlı saldırıyı düzenlediği bölge, Türk askerleri tarafından topçu ateşiyle vurulurken, şehit askerin naaşı da Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedeflerin meşru müdafaa kapsamında ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı kaydedilirken, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" ifadesine yer verildi.

AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye'nin Azez ve Afrin kentleri arasındaki Melkiye Bölgesi'nde Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in (21) memleketi Aksaray'a ateş düştü. 1 yıllık sözleşmeli er olan şehit Ergen'in, 3 hafta önce sözlendiği ve Ramazan Bayramı'nda ise nişan yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı´nın ardından Melkiye bölgesine konuşlanan Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye PKK/PYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. 1 askerin yaralandığı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in, memleketi Aksaray'daki evine ateş düştü. Aksaray Vali Yardımcısı Mustafa Türkcan ve beraberindeki askeri heyet, Ergen'in, annesi Fadimeana Balkış'ın evine giderek acı haberi verdi. 1'i kız 3 kardeş olan şehit Ergen'in, annesi Fadimeana Balkış ile babası Erdal Ergen'in boşandığı belirtildi.

3 HAFTA ÖNCE SÖZLENMİŞ

1 yıllık sözleşmeli er olan şehit Ergen'in, 3 hafta önce Aksaray'a gelerek sözlendiği ve Ramazan Bayramı'nda nişan yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Şehit Ergen'in cenazesinin yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.

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