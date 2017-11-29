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Suriye'den PKK saldırısı: Afrin'deki terör hedefleri vuruldu

PKK'lı teröristler, Suriye sınırında Afrin'den ağır silahlarla saldırdı. TSK saldırının düzenlendiği bölgeyi ağır topçu ateşine tuttu.

Suriye'den PKK saldırısı: Afrin'deki terör hedefleri vuruldu

PKK'lı teröristler, Suriye sınırında Afrin'den ağır silahlarla saldırdı. TSK saldırının düzenlendiği bölgeyi ağır topçu ateşine tuttu.

29 Kasım 2017 Çarşamba 02:04
Suriye'den PKK saldırısı: Afrin'deki terör hedefleri vuruldu

Suriye'den PKK saldırısı: Afrin'deki terör hedefleri vuruldu

Türkiye Suriye sınırında Kilis yakınlarında bulunan karakola düzenlenen ağır silahlı saldırı sırasında 1 asker yaralandı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD mevzilerinden düzenlenen saldırıya TSK anında misillemede bulundu.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesini elinde bulunduran terör örgütü PYD tarafından Kilis'teki sınır karakoluna taciz ateşi açıldı. Bir asker yaralanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeyi top atışına tuttu
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Suriye'nin Afrin ilçesindeki terör örgütü PYD tarafından 3'üncü Piyade Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Saatli Hudut Karakolu nöbet kulübelerine taciz atışında bulunuldu.

Edinilen bilgilere göre; bir asker yaralanırken, anında sınır birliklerinde konuşlu bulunan Fırtına obüs toplarıyla angajman kuralları çerçevesinde Afrin'deki PYD mevzileri ateş altına alındı. Yaralanan asker ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çok sayıda subay, yaralı askerin durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldi.
 

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