Tatilci rezaleti: Yediler içtiler çöplerini atıp gittiler



Kurban bayramı tatili süresince ormanlara akın edenlerin neden olduğu çevre kirliliği görenleri dehşete düşürdü.

9 günlük bayram tatili sırasında piknikçilerin Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'na bıraktığı çöpler ve kaçak olarak dökülen moloz yığınları bölgede çevre kirliliğine neden oldu. Adeta çöplüğü dönen Aydos Ormanı'nın içler acısı hali ise havadan görüntülendi.



Tatili fırsat bilerek ormana gelen piknikçiler sorumsuzca çöplerin ormana attı. Piknikçilerin arkalarında bıraktığı çöp ve kaçak dökülen moloz yığınları bölgede kirliliğe yol açtı. Atılan çöpler tüm bölgeyi kaplarken Aydos Ormanı adeta çöplüğe döndü. Ormanlık alanda yaşanan bu çevre katliamı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Yol kenarlarına ve ağaç altına atılan evsel atıklar, karton kağıtlar, cam şişeler, naylon poşetler çevre kirliliğine neden olduğu görülüyor.