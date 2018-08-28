Tatilci rezaleti: Yediler içtiler çöplerini atıp gittiler
Kurban bayramı tatili süresince ormanlara akın edenlerin neden olduğu çevre kirliliği görenleri dehşete düşürdü.
Tatili fırsat bilerek ormana gelen piknikçiler sorumsuzca çöplerin ormana attı. Piknikçilerin arkalarında bıraktığı çöp ve kaçak dökülen moloz yığınları bölgede kirliliğe yol açtı. Atılan çöpler tüm bölgeyi kaplarken Aydos Ormanı adeta çöplüğe döndü. Ormanlık alanda yaşanan bu çevre katliamı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Yol kenarlarına ve ağaç altına atılan evsel atıklar, karton kağıtlar, cam şişeler, naylon poşetler çevre kirliliğine neden olduğu görülüyor.