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Tel Rıfat'ta denetim TSK'da; Mehmetçik 30 dakikada bitirdi 

TSK ve ÖSO güçleri Tel Rıfat ve çevresindeki PKK işgalini 30 dakikalık bir operasyonla bitirdi. PKK'lı teröristler Şeyh İsa, Şeyh Hilal ve Kefreya’dan çatışmaya girmeden kaçmayı tercih etti.

Tel Rıfat'ta denetim TSK'da; Mehmetçik 30 dakikada bitirdi 

TSK ve ÖSO güçleri Tel Rıfat ve çevresindeki PKK işgalini 30 dakikalık bir operasyonla bitirdi. PKK'lı teröristler Şeyh İsa, Şeyh Hilal ve Kefreya’dan çatışmaya girmeden kaçmayı tercih etti.

27 Mart 2018 Salı 17:12
Tel Rıfat'ta denetim TSK'da; Mehmetçik 30 dakikada bitirdi 

Tel Rıfat'ta denetim TSK'da; Mehmetçik 30 dakikada bitirdi 


Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖZgür Suriye Ordusu güçleri, Son üç gündür halkın 'Kurtar bizi Türk Askeri" gösterileri düzenlediği Tel Rıfat'a girdi. TSK ve ÖSO'nun ilçeye girişini güvenlik uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Tel Rıfat ve Minnag üssünün toplam 30 dakikalık bir harekatla ele geçirildiği bildirildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda tamamen kontrol altına alınan Afrin'in ardından gözler kritik bölge Tel Rıfat'a çevrildi. Saat 15.00'ten itibaren TSK ve ÖSO'nun öncü birlikleri Tel Rıfat'a girdi.

Sadece Afrin Harekatı açısından değil, Suriye'deki geçiş noktaları açısından da önemli bir boğaz olarak biliniyor.

Güvenlik uzmanı Mehmet Ağar, Tel Rıfat ve çevresindeki gelişmeleri sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Ağar Tel Rıfat ve çevresindeki gelişmeler için şu ifadeleri kullandı: 

Bugün öğle vakitlerinde Afrin bölgesinden hareketlenen TSK unsurları ve ÖSO bileşenleri saat 15.00 itibari ile TEL RIFAT ve MİNNAG ÜSSÜNDE KONTROLÜ SAĞLADI. 

YPG/PKK’nın Şeyh İsa, Şeyh Hilal ve Kefreya’dan da kaçtığı ifade ediliyor.
Tel Rıfat sadece Afrin Harekatı açısından değil, Suriye'deki geçiş noktaları açısından da önemli bir boğaz. Dolayısıyla Tel Rıfat hattının kontrol altına alınması önemli ölçüde doğu - batı güzergahının, El-Bab ve doğusunda kalan bölge ile Halep arasındaki hattın da kontrol altında tutulması fırsatını sağlayacağı belirtiliyor.

Son Güncelleme: 27.03.2018 14:21
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