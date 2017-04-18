﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Nisan 2017 Salı 22:23

Tunceli'de helikopter düştü, Malatya iki şehit haberiyle sarsıldı

Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan polis memurlarından Candaş Kaplan ve Hasan Yıldırım'ın Malatya'daki baba ocaklarına acı haber verildi.

Tunceli'de helikopter düştü, Malatya iki şehit haberiyle sarsıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Tunceli'de helikopter düştü,Malatya iki şehit haberiyle sarsıldı


Türkiye'yi yasa boğan Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan polis memurlarından Candaş Kaplan ve Hasan Yıldırım'ın Malatya'daki baba ocaklarına acı haber verildi.
Şehit polislerden 24 yaşındaki Candaş Kaplan ve Hasan Yıldırım'ın Malatya'daki baba evlerine ateş düştü. Askeri yetkililer tarafından her iki şehidin ailelerine acı haber verildi. Şehit polis Candaş Kaplan'ın, Battalgazi ilçesi Hacıabdi Mahallesi Ancarlı Sokak Uludağ Yapı Kooperatiflerinde oturan babası Mustafa ve annesi Gülbahar Kaplan, acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

BABA KAPLAN CHP'Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

Şehit Candaş Kaplan'ın acı haberini alan baba Mustafa Kaplan'ın Akçadağ Belediyesinde CHP'li meclis üyesi olduğu öğrenildi. Haberin ardından CHP İl Başkanı Enver Kiraz da, aileyi ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Acı haberin ardından Ailenin Tunceli'ye hareket ettiği öğrenildi.

KARDEŞİ ASKER

Şehit polis Kaplan'ın tek erkek kardeşi Çağdaş Kaplan'ın da asker olduğu ve Kıbrıs'ta vatani görevini yaptığı bildirildi.

ŞEHİT YILDIRIM KISA SÜRE ÖNCE ÖZEL HAREKAT POLİSİ OLDU

Diğer şehit polis Hasan Yıldırım'ın annesi Melika ve babası Fuat'a da acı haber yetkililer tarafından ulaştırıldı. Gaziantep'te Olay Yeri İnceleme görevlisi olarak görev yapan Hasan Yıldırım'ın, kısa süre önce Özel Harekat Polisi olduğu ve geçici görev ile Tunceli'ye gönderildiği öğrenildi. 25 yaşındaki Yıldırım'ın 4 yıllık polis olduğu ve bekâr olduğu öğrenildi.
Şehit olan polis memurları Candaş Kaplan ve Hasan Yıldırım'ın cenazeleri yarın ikindi namazına müteakip Malatya Şehir Mezarlığı'nda düzenlenecek törenin ardından şehitliğe defnedilecekleri öğrenildi.

 
İzmir#039;e şehit ateşi düştü: İzmirli Pilot Tunceli#039;de şehit oldu
İzmir'e şehit ateşi düştü: İzmirli Pilot Tunceli'de şehit oldu
Ağrı#039;da bombalı tuzak, 1 şehit var
Ağrı'da bombalı tuzak, 1 şehit var
Şehit UZman Çavuş Şenözüar Torbalı#039;dan uğurlandı
Şehit UZman Çavuş Şenözüar Torbalı'dan uğurlandı
Ordulu Şehit Hakim Onur Alan#039;ın ailesi yasta
Ordulu Şehit Hakim Onur Alan'ın ailesi yasta
Bigadiç Tunceli#039;de şehit düşen Ekrem Dereli#039;yi bekliyor
Bigadiç Tunceli'de şehit düşen Ekrem Dereli'yi bekliyor
Kayserili polis memuru Ahmet Cihan Kilci Şehit Düştü
Kayserili polis memuru Ahmet Cihan Kilci Şehit Düştü
Tunceli#039;de düşen helikopterde 12 Şehit verdik.
Tunceli'de düşen helikopterde 12 Şehit verdik.
Çukurca#039;dan acı haber; İzmir#039;e şehit ateşi düştü
Çukurca'dan acı haber; İzmir'e şehit ateşi düştü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale'de YSK ve Hayır protestosu Çanakkale'de YSK ve Hayır protestosu
Mersin'de YSK için protesto gerginliği Mersin'de YSK için protesto gerginliği
Kardak'ta Yunanistan'dan ağır tahrik: Taciz bardağı taşırıyor Kardak'ta Yunanistan'dan ağır tahrik:...
İzmir'e şehit ateşi düştü: İzmirli Pilot Tunceli'de şehit oldu İzmir'e şehit ateşi düştü: İzmirli Pilot...
Şehit UZman Çavuş Şenözüar Torbalı'dan uğurlandı Şehit UZman Çavuş Şenözüar Torbalı'dan...
Ordulu Şehit Hakim Onur Alan'ın ailesi yasta Ordulu Şehit Hakim Onur Alan'ın ailesi yasta
Yukarı Çık

Çanakkale'de YSK ve Hayır protestosu
Çanakkale'de, YSK referandumda mühürsüz oyların geçerli sayılması yönündeki kararına tepki gösteren...

Haberi Oku