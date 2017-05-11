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11 Mayıs 2017 Perşembe 17:32

Türk Subay, Amerikalı Albay'ın verdiği madalyayı iade etti

PKK'lı teröristleri silahlandıran Amerikan yönetimine Ankara'nın uyarıları sürerken, Türkiye ile ABD askerleri arasındaki ilişkiler de buz gibi hava esmeye başladı.

Türk Subay, Amerikalı Albay'ın verdiği madalyayı iade etti
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Türk Subay, Amerikalı Albay'ın verdiği madalyayı iade etti

Terör örgütü YPG'nin Suriye'de hamisi kesilen Amerikan yönetimine karşı yapılan tüm uyarılara rağmen, ağır silah desteğinin artarak süreceği resmen açıklanınca, iki ülke askerleri arasındaki ilişkiler de bozuldu.
İncirlik Üssü'nde 'DEAŞ’la Mücadele Koalisyon Karargahı'nda gerçekleşen madalya töreninde, bir Türk subayı, ABD'li Albay Kevin Leahy tarafından kendisine takdim edilen madalyayı iade etti.

Dün İncirlik Üssü'ndeki koalisyon karargahında, madalya töreni düzenlendi. Tören sırasında ABD'li albay Kevin Leahy, 'Koalisyon' güçleri karargahında görev yapan bir Türk subayına üstün başarılarından dolayı madalya takdim etti.

TÜRK SUBAYI MADALYAYI İADE ETTİ, TÖRENDEN AYRILDI

Terör uzmanı Abdullah Ağar'ın aktardığına göre; Bu sırada bir konuşma yapan Türk subayı "Sizleri yaralamak ve üzmek istemem. Fakat bu madalyayı kabul etmem mümkün değildir. Çünkü bu madalyayı verenler benim düşmanım olan YPG ile işbirliği içindedir. 'Onurum' bu madalyayı kabul etmeme müsaade etmemektedir" dedi. Madalyayı iade eden Türk subayı törenden ayrıldı.

"BİZİM NE KADAR BAŞARILI OLDUĞUMUZU GÖSTERİR"

Ağar'ın aktardığına göre; Türk subayı, madalya takdiminden önce yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Türkiye olarak güzel işler başardığımızı düşünüyorum. Bunların en önemlisi de El-Bab operasyonu sırasında hiç sivil kayıp ve dost ateşi ile vurulma olayının olmamasıdır. Oysa haritaya baktığınızda Suriye ve Irak’ta bu tür zayiatlar yaşanmaktadır. Bu da ‘bizim’ ne kadar başarılı olduğumuzu gösterir.”


 
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