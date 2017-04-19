Türkiye şehitlerini uğurluyor; Şehitler Elazığ'da

NAAŞLAR ADLİ TIP KURUMU'NDA

KAZADAN ÖNCE CANLI YAYIN YAPMIŞ

ŞEHADET HABERİ ANKARA'DAKİ EVİNE ULAŞTI

“Keçiören halkı olarak üzgünüz”

Tunceli'detipi polis helikopterinin düşmesinin ardından şehit olan 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 mürettebatın cenazeleri enkazdan çıkartıldı. Düşen helikopterin enkaz kaldırma çalışmaları ise bölgeye gönderilen helikopterler vasıtasıyla devam ediyor. Şehit cenazelerinin kısa bir süre sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne gönderileceği bildirildi.Tunceli'ninİlçesi'nden dün öğle saatlerinde havalandıktan kısa süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişinin cenazesi, bu sabah olay yerinden alınarak Elazığ'da hastaneye kaldırıldı.Köyü kırsal kesiminde kötü hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde bulunan 1 hakim, 7 polis, 1 astsubay, 2 pilot ve 1 teknisyenin cenazeleri ancak bugün saat 06.00 sıralarına enkaz bölgesinden alındı.Dün jandarma ve AFAD ekiplerinin ulaştığı enkaz alanına yolun kapalı olması ve kötü hava koşullarından dolayı alınamayan, ancak ekiplerin sabaha kadar başlarında beklediği 12 şehidin cenazeleri, bu sabah havanın açmasıyla birlikte bölgeye inebilen sikorsky helikopterlerle alındı.Helikopter şehitleri'nin cenazeleri Elazığ'a götürüldü..Şehitlerin cenazelerini taşıyan sikorsky helikoptere, taarruz tipi helikopterlerinin de eşlik ettiği görüldü.Kaza bölgesinde dondurucu soğukta gece boyu bekleyen jandarma ve polis özel harekat timlerinin de dönüşümlü olarak olay yerine en yakın Sarıgül Köyü'ne giderek burada kaldıkları öğrenildi.Tunceli'de helikopter şehitlerinin cenazeleri enkaz bölgesinden alındı. Şehit cenazeleri helikopterle Elazığ Adli Tıp Kurumu'na sevk ediliyor.Tunceli’de düşen helikopterde şehit olan polis memurlarından Mesut Özdemir’in şehadet haberi Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Yığınlı Mahallesinde yaşayan anne Ayşe ile baba Servet Özdemir’e verildi.Acı haberi alınca büyük üzüntü yaşayan anne ve babanın, şehit çocukları ile yaklaşık 2 ay önce geldiği izinde görüştükleri öğrenildi.2 kardeşi bulunan şehit polisin, 2011 yılında polis olduğu 4 yıl görev yaptığı Gaziantep’ten 2 yıl önce Tunceli’ye tayini çıktığı belirtildi. 2017 yılının Temmuz ayında memleketi Gaziantep’e geri dönme planları yapan şehit polisin, görev yaptığı karakola 2 ay önce bir saldırı gerçekleştiği ve yara almadan kurtulduğu belirtildi.Kimya bölümü mezunu olan şehidin diğer polis arkadaşları ile birlikte cep telefonu ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Helikopterin düşmeden çok kısa bir süre önce canlı yayını yaptığı tahmin edilirken, görüntülerde ise helikopterin içerisinden çekilmiş dağların görüntüsü yer aldı.Şehit polisin defnedilmesi beklenen Yığınlı Mahalle mezarlığında, 2012 yılında karşıya Polis Karakolu yakınlarında gerçekleştirilen bombalı araçla saldırıda şehit olan Süleyman Alkın isimli bir çocuğun mezarının da bulunduğu öğrenildi.Bu arada feci kaza sırasında şehit olan polis memuru Sadettin Demir’in (48) şehadet haberi, Ankara’daki evine ulaştı.Tunceli’de Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopter, öğle saatlerinde olumsuz hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle düştü. Kazada, 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay, 3 kişilik uçuş ekibi hayatını kaybetti. Helikopterin kazası sonucu şehit düşen polis memurlarından Sadettin Demir’in şehadet haberi, Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin Milli Eğitim Bakanlığında memur olarak çalışan eşi Sevcan Demir, acı habere dayanamayarak fenalaşıp bayıldı. Şehidin eşiyle birlikte Emrecan (20) ve Emir Mustafa (16) isimli 2 çocuğu ve yakınları yasa boğuldu. Acılı aile, taziye ziyareti için gelenleri kabul etti. Şehidin yaşadığı evin bulunduğu apartmana dev Türk bayrağı asıldı. Sokakta bulunan diğer apartmanlar da Türk bayraklarıyla donatıldı. Keçiören Belediyesine bağlı ekipler, apartmanın önünde taziye çadırı kurdu. Taziye evinin önünde tedbir amacıyla ambulans ve sağlık ekibi bekletildi. Şehit polis memuru Sadettin Demir’in Cizre Emniyet Müdürlüğünde görevliyken, dış görev için Tunceli’ye gittiği öğrenildi. Demir’in cenazesinin önce Ankara’ya getirileceği, ardından defnedilmek üzere memleketi Kırşehir’in Kaman ilçesine götürüleceği öğrenildi.Şehit polis memurunun yaşadığı apartmanın yöneticisi Ali Tarık, “Şehit Sadettin Demir’i ve eşini bizzat tanıyorum. İyi bir insandı gerçekten. Yüreğime bir ateş düştü bugün. Şehidimiz için yapılması gereken ne varsa el birliğiyle yapalım. Keçiören halkı olarak gerçekten çok üzgünüz. Elim bir olay, diyecek bir şey bulamıyorum. Kendisiyle en son 3 ay önce görüşmüştüm. Babayiğit, efendiliğiyle tanınan bir insandı. Hiçbir zaman ‘ben polisim’ diye böbürlenmezdi. Şehadat haberi verildiğinde ben buradaydım. Acı haberi vermeye polis memurları geldi. Eşi haberi aldığında direkt bayılıp yere düştü. Eşinin o halini görünce ben çok şaşırdım. Hiç beklemediğimiz bir anda oldu. Böyle olmamalıydı. Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.“Muhsin Yazıcıoğlu’nu çok severdi, o da helikopter kazasında hayatını kaybetti”Demir’in komşusu Mustafa Dağlan ise “Sadettin iyi bir arkadaştı. Uzun zamandan beri tanışıklığımız var. Bugün Tunceli’deki acı kazada kendisini kaybettiğimizi öğrendik. Çok iyi bir insandı. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nu çok severdi. O da bu şekilde bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Acımız büyük; bekliyoruz, yapacak bir şeyimiz yok. Tüm şehit ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah bir daha acı göstermesin” ifadelerini kullandı.