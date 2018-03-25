UBER sürücüsü kadın yolcuya saldırdı: UBER'den ilk açıklama

Taksi şoförleri ile UBER'ci sürücüler arasında kuytu köşelerde kavga devam ederken, UBER uygulamasından müşteri alan bir sürücü, kadın müşterisini kızının gözleri önünde dövdü.. Korkunç olay sonrası gözaltına alınan sürücü M.Ü'nün, yolda güzergah değiştirdiği ve 220 TL istediği ortaya çıktı. Araç içinde müşterisine saldıran M.Ü. adlı saldırgan, Birgül E. adlı kadını yolun ortasına atarak kayıplara karıştı.



YANINDA KIZI VARKEN SALDIRDI



Atatürk Havalimanı'na gelmek üzere UBER'e binen kadın yolcu ile şoför arasında ücret tartışması çıktı. İddiaya göre yolcudan 220 lira isteyen şoför, parayı alamayınca yolcuyu darp etti. İddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında UBER şoförü 24 yaşındaki M.Ü gözaltına alındı...



Son günlerde taksicilerle UBER şoförleri arasında yaşanan gerginlik yoğun bir şekilde devam ederken, yaşanan olumsuz olaylara bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez iddialara göre UBER çalışanı değil, araca binen yolcu mağdur oldu.



Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na gelmek üzere İstinye'den kızıyla birlikte UBER'e binen Birgül E. havalimanına yaklaştığı sırada Basın Ekspres yolu üzerinde aracın şoförüyle fiyat konusunda anlaşmazlık yaşandığı öne sürüldü.

DARP EDİLEN KADIN KANLAR İÇİNDE KALDI

İddiaya göre UBER şoförü yolcudan normal ücretin çok daha üzerinde bir rakam olan 220 lira istedi. Fiyatın çok yüksek olması nedeniyle bu rakamı ödemek istemeyen yolcu Birgül E. ile şoför arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Uber şoförü yolcuyu darp etti.

DARP EDEN ŞOFÖRÜN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

UBER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Yol kenarında kanlar içinde kalan kadın yolcuyu taksiye alarak Atatürk Havalimanı'na getiren, ilk olarak havalimanı sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra Dış Hatlar Gidiş katının bulunduğu alan gelen sağlıkçılar yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri de sağlık kontrolünün ardından darp edilen yolcuyu şikayet dilekçesinin alınması üzere Havalimanı Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Kadın yolcunun ABD'ye gidecek kızı ise emniyet güçlerinin yardımıyla uçağına yetiştirildi. Yaşanan olayın ardından yolcuyu darp ettiği iddia edilenşoförünün bulunması için çalışma başlatıldı.

İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'nin darp edilmesi iddası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sürücü 24 yaşındaki M.Ü gözaltına alındı. Sivil trafik polislerince gözaltına alınan M.Ü., işlemleri için polis merkezine teslim edildi.

"HANIM EFENDİYİ OLDUĞU GİBİ ARAÇTAN BARİYERLERİN ÜZERİNE ATTI"

Basın Ekspres yolunda yaşanan olay sırasında bölgeden geçen Atatürk Havalimanı'nda görevli taksi şoförü Murat Tağu, "Basın Ekpres Yolundan havalimanına geldiğim sırada sağda park halinde bir araç gördüm. Araçta bir sorun olduğunu tahmin ettim. Aracın önünde durduğumda bir kız gelip yardım istedi. UBER sürücüsü, VIP bir araçtı. Resimleri de hatta bende mevcut.

Ben kızla ilgilenirken hanım efendiyi olduğu gibi araçtan bariyerlerin üzerine attı. Resim ve görüntüleri mevcut. İnsanlık dışı bir durum. Bir insanın yapabileceği bir şey değil. Ben denk geldim. İnsanlar güvenip itibar ediyorlar. Aracın resimleri de mevcut. Sürücüyü tarif edebilirim. Sürücü kaçtı. Hatta beni de araçla beraber bir şerit sürükledi. Az daha ben de kazaya maruz kalabilirdim. İstinye'den binmişler. Havalimanına kadar gelecekler. Bulundukları istikamete kadar 250 tl istenmiş. Hanım efendi itiraz edince, ben havalimanına girmiyorum, girersem bana ceza uygulayacaklar" demiş. Bütün sıkıntı fazla para istemekten dolayı" diyerek gördüklerini anlattı.



UBER'DEN AÇIKLAMA: BAHSİ GEÇEN DAVRANIŞ KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ

Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere Sarıyer'den Uber'e binen kadın yolcuyu darp ettiği iddia edilen şoför hakkında Uber yetkilileri açıklama yaptı. Açıklamada, "Konuyla ilgili araştırmalarımız tamamlanana kadar sürücü ortağının Uber sistemine erişimi engellenmiştir" denildi.

Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere Sarıyer'den Uber'e binen Birgül E. aracın şoförüyle fiyat konusunda anlaşmazlık yaşamıştı. Çıkan tartışmanın ardından Uber şoförünün kadın yolcuyu darp ettiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Uber yetkilileri açıklama yaptı. Açıklamada, "Konuyla ilgili araştırmalarımız tamamlanana kadar sürücü ortağının Uber sistemine erişimi engellenmiştir" denildi.

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Bahsi geçen davranış Uber uygulamasında kesinlikle kabul edilemez ve kimsenin başına gelmemesi gereken bir olaydır. Soruşturmalarına destek olmak için yerel emniyet birimleri ile yakinen çalışmaktayız. Konuyla ilgili araştırmalarımız tamamlanana kadar sürücü ortağının Uber sistemine erişimi engellenmiştir. Bahsi geçen davranışlar Uber Topluluk Kuralları'na aykırıdır. Yolcularımızın ve sürücü ortaklarımızın güvenliği bizim en büyük önceliğimizdir. Herhangi bir olay olduğunda yerel emniyet birimleri ile birlikte çalışarak araştırmalarına destek vermekteyiz. Uber'in Acil Destek Ekibi dünya genelinde yaşanabilecek olayları veya kazaları takip ederek hemen dönüş sağlamaktadır. Uber konuyu hassasiyetle takip etmekte ve konunun aydınlatılması için araştırmalarına destek olmak üzere yerel emniyet birimleriyle çalışmaktadır."

