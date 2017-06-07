Üst geçitten evinin içi görünüyor diye dava açtı

Kocaeli'nde bir vatandaş evinin önüne yapılan üst geçitten geçenlerin evinin içini gördükleri için dava açtı ve davayı kazandı.Kocaeli'nin Körfez Yeni Yalı Mahallesi’nde ikamet eden 80 yaşındaki S.T, D-100 karayolu üzerinde bulunan ve mahalleyi Barbaros Mahallesiyle birbirine bağlayan yaya üst geçidinden evinin içinin göründüğünü belirterek, yıkılması talebiyle dava açtı ve kazandı.Mahkemece, yaya üst geçidinin yıkılmasına hükmedilmesi üzerine mahalle muhtarlığı ve Körfez Belediyesince kararın iptali için Danıştay’a başvuruldu. Üst geçitte yıkımı gerektiren bir şeyin kalmadığına inandıklarını ve konuyla ilgili adli sürecin devam ettiğini anlatan Baran, şöyle konuştu:Yeni Yalı Mahalle Muhtarı Yusuf Yanar da, yıkım kararının ardından mahalle muhtarlığı ve Körfez Belediyesince itirazda bulunduklarını belirtti.Posta