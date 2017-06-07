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07 Haziran 2017 Çarşamba 21:41

Üst geçitten evinin içi görünüyor diye dava açtı

 Kocaeli'nin Körfez Yeni Yalı Mahallesi’nde ikamet eden 80 yaşındaki S.T, D-100 karayolu üzerinde bulunan ve mahalleyi Barbaros Mahallesiyle birbirine bağlayan yaya üst geçidinden evinin içinin göründüğünü belirterek, yıkılması talebiyle dava açtı ve kazandı.  

Üst geçitten evinin içi görünüyor diye dava açtı
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Üst geçitten evinin içi görünüyor diye dava açtı
      Kocaeli'nde bir vatandaş evinin önüne yapılan üst geçitten geçenlerin evinin içini gördükleri için dava açtı ve davayı kazandı.Kocaeli'nin Körfez Yeni Yalı Mahallesi’nde ikamet eden 80 yaşındaki S.T, D-100 karayolu üzerinde bulunan ve mahalleyi Barbaros Mahallesiyle birbirine bağlayan yaya üst geçidinden evinin içinin göründüğünü belirterek, yıkılması talebiyle dava açtı ve kazandı.  
   Mahkemece, yaya üst geçidinin yıkılmasına hükmedilmesi üzerine mahalle muhtarlığı ve Körfez Belediyesince kararın iptali için Danıştay’a başvuruldu. Üst geçitte yıkımı gerektiren bir şeyin kalmadığına inandıklarını ve konuyla ilgili adli sürecin devam ettiğini anlatan Baran, şöyle konuştu:  "Mahkemece alınan kararın iptali için Danıştay’a itirazda bulunduk. Buradan olumlu bir şey bekliyoruz. O bölgede bir ölümlü kaza meydana geldi ve ondan sonra bu üst geçit yapıldı. Yakınında başka geçiş yapılacak alan yok. Mecburen bu geçidin burada kalması gerekiyor. Vatandaşlar memnun. Ancak 80 yaşındaki bir teyzemiz, ’köprüden geçenler benim evimi görüyor’ dedi. Biz de gereken düzenlemeleri yaptık. İnşallah yıkılmayacak." Yeni Yalı Mahalle Muhtarı Yusuf Yanar da, yıkım kararının ardından mahalle muhtarlığı ve Körfez Belediyesince itirazda bulunduklarını belirtti.
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