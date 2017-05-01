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01 Mayıs 2017 Pazartesi 19:57

Van'da deprem; Van bu kez 4.5 ile sallandı

Van'da deprem. Van Gevaş yakınlarında meydana gelen depremin şiddeti 4.5 olarak açıklandı

Van'da deprem; Van bu kez 4.5 ile sallandı
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Van'da deprem; Van bu kez 4.5 ile sallandı

Van'da bugün ikinci kez 4 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Van sabaha karşı 4.0 ile depremle uyanırken bu kez de Van ili Gevaş ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son Depremler
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 19.30'da merkez üssü Gevaş ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı olduğunu duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise Depremin yerin 5.3 Km derinliğinde oluştuğunu açıkladı.

Depremin 13,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Sabah saatlerinde ise Van merkeze bağlı Akçaören Köyü'nde, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti.  Deprem Gevaş başta olmak üzere Edremit, Göründü, Aydınocak, Gürpınar ile Van Gölü sahilinde geniş bir alanda hissedildi. Van Deprem
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