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Vatandaş can derdinde: Kaza haberi yorumcusu evlilik teklifi yaptı

Kaza haberinin altına yorum yapan vatandaş, can derdine düşmüş insanları görmezden gelerek, can kurtarmaya çalışan genç kıza evlilik teklifi yaptı.

Vatandaş can derdinde: Kaza haberi yorumcusu evlilik teklifi yaptı

Kaza haberinin altına yorum yapan vatandaş, can derdine düşmüş insanları görmezden gelerek, can kurtarmaya çalışan genç kıza evlilik teklifi yaptı.

26 Mart 2018 Pazartesi 13:43
Vatandaş can derdinde: Kaza haberi yorumcusu evlilik teklifi yaptı

Vatandaş can derdinde: Kaza haberi yorumcusu evlilik teklifi yaptı


Haber sitelerindeki yorumcuların yerli yersiz mesajları okuyanları bazen güldürüyor, bazen çileden çıkarıyor. Her gün yüzlerce mesaj içinde bazen yorum editörlerinin yayına aldığı haber yorumları pes dedirtecek cinsten.. Son Dakika Haberler

Bugün sabah İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen korkunç kazada, yaralı bir kadına ilk yardım müdahalesini yapan genç kızın mücadelesi haber bültenlerinde ilk sırayı yer aldı. 


Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadının yardımına o sırada yoldan geçen ilk yardım öğretmeni Banu Turan koştu. Yaralı kadının yanından bir an olsun ayrılmayan Turan, konuşarak moral verdi... 

Banu Turan, yerde yatan yaralı kadına moral vererek onu hayatta tutmaya çalışırken yoldan geçenler kameraya sarıldı, olanı biteni ambulanslar gelene kadar kaydetti.

Bu görüntülerin yer aldığı haberlere ise yağmur gibi okur yorumları geldi. Yorumlar haliyle trafik kuralları, kurallara uymayan sürücülerden sitemler, geçmiş olsun mesajları yer alıyordu. Ancak adını belirtmeyen bir yorumcunun derdi başka. 
Yerde yaralı Gülsevim Satır adlı kadına yardım etmeye çalışan ilk yardım öğretmeni Banu Turan'a evlenme teklifi eden okur, genç kıza "ütfen evet de ve yok dersen neleri kaybedecegini de hesapla" mesajı yollamayı da ihmal etmedi. 

İşte o evlenme teklifi mesajı

KADIN SÜRÜCÜ KADINA ÇARPMIŞTI


Söz konusu kaza bugün Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Zincirlikuyu'dan Beşiktaş istikametine giden otomobili kullanan Duygu Engin, önünde seyir halindeki minibüsü sollamak istedi. Engin, sollama yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsevim Satır'a çarptı. 

YARALI KADININ YARDIMINA YOLDAN GEÇEN SAĞLIK EĞİTİMCİSİ KOŞTU


Gülsevim Satır, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. O sırada yoldan geçen ilk yardım öğretmeni Banu Turan kazayı görerek yerde yatan yaralının yardımına koştu. İlk olarak yaralı kadının bilincini kontrol eden Turan, daha sonra yaralı kadınla konuşarak ona moral verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralı Gülsevim Satır'a kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Satır, daha sonra ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı. Vücudunda kırıklar oluşan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

“KAZAYI GÖRÜNCE HEMEN DURDUM"

Yaralı kadının yardımına koşan ilk yardım öğretmeni Banu Turan, “Kazayı görünce hemen arabamı sağa çekerek yaralıya yardımcı oldum. Yaralının bilincini kontrol ettim. Bilinci açıktı. Sadece belinde ağrıları vardı. Onun için oynatmadan sabit tutmaya çalıştık. İlk yardım eğitimcisiyim" dedi.

“MİNİBÜSÜ SOLLAMAK İSTERKEN ÇARPTIM"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Duygu Engin ise “Orta şeritte ilerliyordum. Önümde minibüs vardı. Minibüs yavaş gidiyordu. Minibüsü sollamak için manevra yaptım. Birden önüme yaya çıktı bende duramadım ve çarptım" dedi.

Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Kaza HaberiSon Dakika Haberler
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