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Yeni nesil ANKA-S filosu göreve hazır

Saatte 217 KM hıza ulaşabilen ve 9 bin metre yüksekliğe kadar tırmanabilen ANKA-S modeli yerli İHA'lar test sonuçlarının ardından TSK'ya teslim edildi..

Yeni nesil ANKA-S filosu göreve hazır

Saatte 217 KM hıza ulaşabilen ve 9 bin metre yüksekliğe kadar tırmanabilen ANKA-S modeli yerli İHA'lar test sonuçlarının ardından TSK'ya teslim edildi..

18 Mart 2018 Pazar 07:21
Yeni nesil ANKA-S filosu göreve hazır

Yeni nesil ANKA-S filosu göreve hazır

Terör örgütlerinin korkulu rüyası haline gelen milli insansız hava araçlarına yeni filolar ekleniyor. TAI tarafından geliştirilen ANKA-S'lerin yeni modelleri test uçuşlarını tamamlayarak TSK envanterine girmeyi başardı. 

TAI’nin ürettiği ANKA-S tipi 2 İHA daha Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi. Milli uydular TSK Muhabere Sistemi üzerinden kontrol edilen ANKA-S, görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz görüntü çekip istihbarat toplayabiliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ( TSK) Suriye topraklarında gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’na büyük güç katan insansız hava araçlarına (İHA) yenileri ekleniyor. TAI’nin ürettiği ANKA-S tipi 2 İHA daha Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi ve operasyonel hale getirildi. Milli uydular TSK Muhabere Sistemi (TAFICS) üzerinden kontrol edilen ANKA-S, görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz görüntü çekip istihbarat toplayabiliyor. Silah donanımı yüklenmesi halinde taarruz amaçlı olarak da kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Hava Kuvvetleri, toplam 10 adet ANKA-S siparişi vermişti.

Edinilen bilgilere göre teslimat öncesinde ANKA-S için Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline teknik ve uçuş eğitimi verildi. 2 adet ANKA-S, ocak ayı sonunda Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi ve Afrin operasyonunda kullanılmaya başlandı. 14 Mart’ta yapılan ikinci parti kabul testlerinin ardından, 2 adet ANKA-S, 1 yer kontrol istasyonu, 1 mobil uydu yer terminali ve 3 ileri kontrol üssü daha teslim edildi.

ANKA-S'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

AZAMİ HIZ: 217 km/sa
AZAMİ İRTİFA: 9 bin metre
HAVADA KALIŞ SÜRESİ: 24 saat
FÜZE SİSTEMLERİ: VAR

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