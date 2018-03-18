Yeni nesil ANKA-S filosu göreve hazır
Terör örgütlerinin korkulu rüyası haline gelen milli insansız hava araçlarına yeni filolar ekleniyor. TAI tarafından geliştirilen ANKA-S'lerin yeni modelleri test uçuşlarını tamamlayarak TSK envanterine girmeyi başardı.
TAI’nin ürettiği ANKA-S tipi 2 İHA daha Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi. Milli uydular TSK Muhabere Sistemi üzerinden kontrol edilen ANKA-S, görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz görüntü çekip istihbarat toplayabiliyor
Edinilen bilgilere göre teslimat öncesinde ANKA-S için Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline teknik ve uçuş eğitimi verildi. 2 adet ANKA-S, ocak ayı sonunda Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi ve Afrin operasyonunda kullanılmaya başlandı. 14 Mart’ta yapılan ikinci parti kabul testlerinin ardından, 2 adet ANKA-S, 1 yer kontrol istasyonu, 1 mobil uydu yer terminali ve 3 ileri kontrol üssü daha teslim edildi.
ANKA-S'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
AZAMİ HIZ: 217 km/sa
AZAMİ İRTİFA: 9 bin metre
HAVADA KALIŞ SÜRESİ: 24 saat
FÜZE SİSTEMLERİ: VAR