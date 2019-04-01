YSK açıkladı, Türkiye nefes aldı | İstanbul'da CHP kazandı

YSK açıkladı, Türkiye nefes aldı | CHP kazandı

2019 yerel seçimleri geride kaldı, sabaha kadar yüzde 2.2'lik sonuç dilimini açıklamayan a.a yüzünden İstanbul'da siyaset gerildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Anadolu Ajansı'na her hangi bir veri akışı olmadığını belirterek, ajansın aldığı verilerin nereden temin edildiğini de bilmediğini duyurdu.

Resmi olmayan sonuçlara göre il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları geldi. Hangi ilde hangi parti kazandı İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi parti kazandı? 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları için grafik, tablo ve analiz burada. İstanbul'da seçimi kim kazandı? Sorusunun cevabı belli oldu. AA verilerini güncelleyerek İstanbul seçim sonucunu açıkladı. AK Parti ise itiraz edeceğini duyurdu.



Yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart yerel seçimde 57 milyon 93 bin 410 seçmenin 43 milyon 651 bin 815'i oy kullandı. Seçime katılma oranı yüzde 83,99 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 395 bin 233'ü geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yüzde 3,2 oldu. Peki hangi ilde hangi parti kazandı? İl il seçim sonuçları sayfamızda. İşte detaylı seçim sonuç analizi...



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinin balkonundan vatandaşlara hitap etti.

Balkona, eşi Emine Erdoğan ile çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında Kayahan'ın "Bizimkisi bir aşk hikayesi" isimli şarkısına eşlik ederek, vatandaşları selamladı.

Erdoğan, konuşmasına, "Aziz milletim, sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum." diyerek başladı.

Sevgi, muhabbet, destek ve kardeşlik için şükranlarını sunan Erdoğan, "Rabb'ime bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları, mücadele arkadaşları verdiği için hamdediyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Rabb'imin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir yerde asla... Siyasi hayatımız boyunca davamıza ve milletimize hizmet dışında bir gaye taşımadık. Milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık. Milletimiz 1994 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri girdiğimiz her mücadelede yanımızda oldu" ifadelerini kullandı.