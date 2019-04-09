YSK'dan gece yarısı kararı | AK Parti'ye soğuk duş

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından AK Parti'nin İstanbul seçim sonuçlarına yönelik itirazlarını Yeksek Seçim Kurulu (YSK) karara bağladı. YSK'dan tüm Türkiye'nin merakla beklediği karar az önce açıklandı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıdan AK Parti'nin İstanbul'da tüm oyların yeniden sayım talebi reddedilirken 21 ilçedeki 41 sandıkta yeniden sayım yapılmasına karar verildi.

İSTANBUL'DA YENİDEN SAYIM YOK

YSK'nın aldığı son dakika kararla İstanbul'da yeniden sayım yapılmayacak. İstanbul'da tamamlanma aşamasında olan sayımlar bittiğinde tablo netleşmiş olacak.

AK PARTİ "OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ TALEBİNDE BULUNACAĞIZ"

YSK toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan AK Parti YSK Temsilcisi Rüştü Özel şöyle konuştu: 31 ilçeyle ilgili talebimiz sandıkların tamamının sayılmasıydı. Fark kapanmaktaydı. YSK'nın yerleştirmiş içtihatlarına bağlı kalarak, haklı taleplerimizi, gerekçelendirerek, spesifik olarak bazı sandık numaralarını verdik. 51 sandıkta karar aldı. Sondajlamamız parti olarak devam ediyor. İtiraz yolu daha kapanmadı. Diğer taleplerimiz reddedildi ama bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Bu seçimlerin şaibe altında yapıldı. Olağanüstü itiraz talebiyle yeniden geleceğiz.