73 yaşında; Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, intihar etti

Kocası cezaevinde olanadlı kadınla bir süredir birlikte yaşayan 73 yaşında ki adam, önce genç kadını, ardından da kendini öldürdü.Konya'da 73 yaşındaki Ekrem Gezer, 4 aydır birlikte yaşadığı 36 yaşındaki Menekşe Sevgen'i tüfekle başından vurarak öldürdü. Daha sonra polisi arayarak, birini öldürdüğünü ve kendisinide öldüreceğini söyleyen Gezer, aynı tüfekle intihar ederek yaşamına son verdi.Olay, merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Avdanlık Sokak üzerinde bulunan İnsuyulular Apartmanının birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk babası olan ve 2 yıldır yalnız yaşayan işçi emeklisieşi hapishanede olduğu öğrenilen komşusuile yaklaşık 4 ay önce birlikte yaşamaya başladı. Sevgen, bu akşam tekrar Gezer'in evine gitti. Burada ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonrası Gezer, kendisine ait av tüfeği ile Sevgen'i başından vurarak öldürdü.Ekrem Gezer, daha sonra önce bir mağazada çalışan oğlu Abdullah Gezer'i arayarak, "4 aydır birlikte olduğum kadın bana yanlış yaptı. Onu öldürdüm, sıra bende" dedi. Daha sonrada 155'i arayan Ekrem Gezer, "Birlikte olduğum dostumu öldürdüm. Şimdi kendimi öldüreceğim" dedi. Bu ihbar üzerine olay yerine giden polis, kapıyı açarak içeri girdi. Polis, Gezer ve Sevgen'in yarı çıplak vaziyette cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayı duyan Gezer ve Sevgen'in yakınları sinir krizleri geçirdi. Evede girmek isteyen yakınlarını polis güçlükle engelledi.6 ay sonra eşinin cezaevinden çıkacağı belirtilen Menekşe Sevgen ve Ekrem Gezer'in cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.