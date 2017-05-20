Afganistan'dan gelip, Konya'da adam kaçırdılar

Suriye ve Afganistanlı mültecilerin buluşma noktası haline gelen Konya'da yabancıların karıştığı suç olayları günden güne artıyor. Konyalı vatandaşlar ile sık sık kavga eden mültecilerin, kente gelen yabancıları da taciz ettiği, hatta kaçırarak fidye istediği ortaya çıktı. İranlı mühendis Kazem Moradı’yı fidye için kaçırarak 5 gün el ve ayakları bağlı tutan ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 6 Afganistanlı ile, onlarla sahte pasaport işi yaptığı iddia edilen İranlı mühendis tutuklandı.İran'da elektronik ürün üzerine fabrikası bulduğu belirtilen elektronik mühendisi Kazem Moradı (43), geçen 11 Mayıs günü turist olarak İran'dan Denizli'ye arkadaşının yanına geldi. Moradı, bir gün sonra da Konya'ya gelip, Afganistan uyruklu arkadaşı Majit Shekarı (31) ile buluştu. Bir kaç gün sonra Moradı'nın İran'daki eşine onun elleri, ayakları ve gözü bağlı, boğazına bıçak dayanmış fotoğrafı gönderilerek 150 milyon İran riyali (yaklaşık 16 bin 300 lira) istendi. Eşi de, Denizli'deki arkadaşları İran uyruklu Morteza Sarsangi'ye, kocasının rehin alınmasıyla ilgili fotoğrafları gönderip, kurtarılmasını istedi.Sarsangi’nin Denizli Emniyetine başvurması üzerine durum Konya Emniyet Müdürlüğü’ne bildirildi. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri Moradı'nın, Konya'daki arkadaşı Afganlı Majit Shekarı'nın yanına geldiğini tespit etti. Polis, Meram İlçesi Şükran Mahallesi'nde yaptığı çalışma sonucu Majit Shekarı, kaldığı evde yakaladı. Şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda çalışmasını yürüten ekipler, Moradı'nın kaldığı evi tespit edip operasyon düzenledi. El ve ayakları bağlı, terk edilmiş olarak bırakılan Moradı, yapılan operasyonla kurtarıldı.Shekarı'nın polis tarafından gözaltına alındığını duyunca, evin kapısını kilitleyip kaçtıkları saptanan Afganistan uyruklu diğer şüphelilerda (23) operasyonlarla gözaltına alındı.Gözaltına alınan Afganlı şüpheliler, suçlamaları kabul edip Kazım Moradı'yı rehin alıp, 5 gün boyunca işkence yaptıklarını söyledi. Şüphelilerin ifadelerinde Moradı ve kendisini rehin alan Afganlıların, sahte pasaport şebekesi olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler ifadelerinde, Moradı ile sahte pasaport yapıp, İran ve diğer ülkelerden Türkiye'ye gelmek isteyenlere para karşılığında sattıklarını itiraf etti. Majit Shekarı'nin müşterileri bulduğu, Moradı'nın da onlara pasaport sağladığı belirtildi . Şüpheliler ayrıca Moradı'nın zengin olduğunu bildiklerini bu nedenle de fidye istediklerini ileri sürdü. Sahte pasaport yapma suçunu kabul etmeyen İranlı Kazem Moradı'nın Konya'daki evinde yapılan aramada çok sayıda sahte pasaport, damga, yazıcı, kaşe, dijital baskı makinesi, mühür gibi ekipmanlar bulundu.Polisteki ifadelerinin ardından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve evrakta sahtecilik suçlarından adliyeye sevk edilen 6 Afganlı ile yine evrakta sahtecilik suçundan adliyeye sevk edilen İranlı Kazem Moradı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.