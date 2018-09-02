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Ankara Çukurambar'da korkutan yangın

Ankara Çukurambar'da bir binanın çatı katında yangın çıktı. Bina boşaltılırken yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası yangın, yandaki binalara sıçramadan söndürüldü. Mahalle sakinleri de yangını panik içerisinde izledi..

Ankara Çukurambar'da korkutan yangın

Ankara Çukurambar'da bir binanın çatı katında yangın çıktı. Bina boşaltılırken yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası yangın, yandaki binalara sıçramadan söndürüldü. Mahalle sakinleri de yangını panik içerisinde izledi..

02 Eylül 2018 Pazar 00:46
Ankara Çukurambar'da korkutan yangın

Ankara Çukurambar'da korkutan yangın

Ankara Çukurambar'da bir binanın çatı katında yangın çıktı. Bina boşaltılırken yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası yangın, yandaki binalara sıçramadan söndürüldü. Mahalle sakinleri de yangını panik içerisinde izledi..
Yangın, saat 20.45 sıralarında Çankaya Çukurambar Kızılırmak Mahallesi 1450'nci Sokak üzerinde bulunan 9 katlı apartmanın çatısında çıktı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bu sırada apartmanda bulunan kişiler binayı tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıyı tamamen kaplayan alevlere müdahale etti.

Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası yangın, yandaki binalara sıçramadan söndürüldü. Mahalle sakinleri de yangını panik içerisinde izledi.  Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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