Beyoğlu'nda esnafın başı torbacılarla dertte

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Fitil Sokak üzerinde saat 18.15 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, mahalle esnafı torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını mahallede uyuşturucu satmamaları yönünde uyardı. Bunun üzerine şahıslar oto tamirciliği yapan Fırat A.'ya kendilerinekarışmamalarını söyledi.Yaşanan tartışmanın ardından iddiaya göre torbacılar çok sayıda kişiyle sokağa geldi. Şahıslar esnafı tehdit etmeye devam edince bilgisayar tamirciliği yapan(31) şahıslara tepki gösterdi. Tepkinin üzerine torbacılarla esnaf arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir anda silahların çekilmesiyle çatışma yaşandı. Torbacıların ateşine yine ateşle karşılık veren tamirci Karakuş ve karşı taraftan O.D. yaralandı. O.D.'nin yanında gelen adamları da esnafa rastgele ateş açtı.Ateş açılması nedeniyle dükkana misafir olarak gelenve oto kaporta tamircisida bacağından yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis olay yerini güvenlik şeridi çekerek incelemeye aldı.Çatışma sonrasında yaralı olarakne kaldırılan Karakuş, başına aldığı kurşun darbesi nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavi altına alınan torbacı O.D. ise polis tarafından gözetim altına alındı.Öte yandan, olay yerinde bulunan bir tabanca polis tarafından incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderilirken, polisin olaya karışan diğer saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdüğünü öğrenildi.