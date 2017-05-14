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14 Mayıs 2017 Pazar 15:04

Bodrum Gümbet'te Hemara Disco'da yangın, otel boşalttırdı

Gümbet'te Hemera Disko'da çıkan yangın, yakınında bulunan otele sıçradı. Çok sayıda itfaiye yangını söndürmek için müdahale ediyor.

Bodrum Gümbet'te Hemara Disco'da yangın, otel boşalttırdı
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Bodrum Gümbet'te yangın: Otel tahliye edildi


Muğla Bodrum Gümbet Mahallesi'nde bulunan ünlü bir gece kulübü Hemera Disko'da çıkan yangın, otele sızradı. Halen devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında can kaybı yok...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Gümbet Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde yangın çıktı

Kısa zamanda kulübün bitişiğindeki otele de sıçrayan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yerli ve yabancı turistler tahliye edildi. 

Gümbet Mahallesi'ndeki Hemera Disko'da bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Sezon açılışı nedeniyle bakım ve onarım çalışması yapılan diskonun içinde kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar ses izolasyonundaki süngerleri tutuşturdu. Yangına Bodrum Belediyesi İtfaiye Amirliği'ne ait 4 itfaiye aracı ve 12 işçi müdahale etti. Diskonun bitişiğindeki Palm Garden Otel'e sıçrayan yangın 1.5 saatte kontrol altına alındı. Ahşap terastaki alevlere otel personeli ilk olarak yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Oteldeki bazı şezlonglar yanarken, yerli ve yabancı turistler otel dışına tahliye edildi.

Alevlerin birden büyümesiyle büyük çapta maddi hasar meydana geldiğini söyleyen Palm Garden Otel Genel Müdürü Mustafa Uğur, "Yangın hızla büyüdü ve otele sıçradı. Personelimizin hızlı müdahalesiyle faciadan döndük. Şans eseri yaralanan olmadı. Yanan yerlerin tamiratını yapacağız" dedi.
Otel ve disko çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
 
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