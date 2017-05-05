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05 Mayıs 2017 Cuma 09:54

Bursa'da liseli genç okulda dehşet saçtı: Kız arkadaşını öldürdü, intihara kalktı

Bursa Osmangazi Hürriyet Anadolu Lisesi'nde öğrenci Hasan C, kız arkadaşını okula getirdiği tabancayla öldürdü. İntihara kalkan gencin durumu ağır, okul tatil edildi.

Bursa'da liseli genç okulda dehşet saçtı: Kız arkadaşını öldürdü, intihara kalktı
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Bursa'da liseli genç, kız arkadaşını okulda tabancayla öldürdü,

Bursa'da okula silahla gelen 16 yaşındaki genç, kız arkadaşı Nilüfer Acar'ı öldürdü, ardından başına silahı sıkarak intihar etmek istedi. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir lise öğrencisi, aynı sınıftaki kız arkadaşını silahla öldürüp intihar girişiminde bulundu.

Korkunç olay merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi olan Hasan C. (16) yanında getirdiği tabanca ile sınıfa sabah erken saatlerde girdi. Daha sonra beklemeye başlayan Hasan C., sınıf arkadaşlarının gözünün önünde 16 yaşındaki arkadaşı Nilüfer Acar’ı vurdu. Hasan C. daha sonra ise kendi kafasına sıkarak intihara teşebbüs etti. Neye uğradığını şaşıran arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi. Acar, olay yerinde hayatını kaybederken, okula gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralı Hasan C.’yi Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.
Okul 1 gün arayla tatil edilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde, lise öğrencisi Hasan C. (16) sabah erken saatlerde geldiği okulda, aralarında problem olduğu öğrenilen kız arkadaşı Nilüfer Acar'a (16) yanında getirdiği silahla, diğer öğrencilerin gözleri önünde ateş etti. H.C, daha sonra aynı silahı başına doğrultup, ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.

CİNAYET ZANLISI LİSELİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öğretmenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Nilüfer A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Hasan C ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Okuldaki diğer öğrenciler ise evlerine gönderildi.
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